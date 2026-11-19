Đoàn Hải quan Lào do ông Hathsady Douangphachanh, Trưởng phòng Kiểm tra sau thông quan, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Hải quan Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hậu kiểm. Ảnh: Cục Hải quan

Về phía Hải quan Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, chủ trì các buổi làm việc, với sự tham gia của đại diện Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Văn phòng Cục Hải quan.

Tại buổi làm việc ngày 17/11, tại trụ sở Cục Hải quan, hai bên tập trung trao đổi về tình hình, kết quả triển khai công tác hậu kiểm; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện quy trình nghiệp vụ, quản lý doanh nghiệp ưu tiên cũng như xử lý những tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng ở trao đổi nghiệp vụ, mà còn tạo điều kiện để đoàn Hải quan Lào tìm hiểu trực tiếp mô hình quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ngày 18/11, đoàn Hải quan Lào đến thăm và làm việc tại Công ty Canon, Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc đáp ứng các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên. Đoàn cũng làm việc với Chi cục Hải quan khu vực V để trao đổi về thực tiễn quản lý doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động làm việc và khảo sát thực tế, Hải quan Lào đánh giá cao hiệu quả chương trình, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Hải quan Việt Nam trong lĩnh vực hậu kiểm.