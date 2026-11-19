Những ngày đầu tháng 11/2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp triển khai hai nghiệp vụ ngoại hối đáng chú ý, đó là nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô khoảng 2 tỷ USD và nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay. Hai nghiệp vụ có cơ chế khác nhau, nhưng cùng mở thêm lựa chọn cung ứng thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng trước giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, sau khi phương án được công bố, lãi suất hoán đổi kỳ hạn 6 tháng trên thị trường liên ngân hàng đã giảm về mức tương đương mức chào giao dịch của Ngân hàng Nhà nước; lãi suất hoán đổi các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm.

Đánh giá về tác động của nghiệp vụ này, ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB cho rằng, việc bổ sung kênh hỗ trợ thanh khoản 6 tháng bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở là động thái chủ động, kịp thời, giúp các ngân hàng có thêm điều kiện cân đối nguồn vốn.

Theo đại diện VIB, công cụ này còn mở ra khả năng giảm chi phí sử dụng nguồn vốn quốc tế.

Khi huy động USD từ các định chế tài chính nước ngoài để sử dụng bằng VND trong nước, ngân hàng cần tính toán đồng thời lãi suất vay ngoại tệ và chi phí hoán đổi sang VND.

Mức chi phí hoán đổi phù hợp giúp nguồn vốn quốc tế trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cạnh tranh huy động VND trong nước. Khi áp lực chi phí vốn được giảm bớt, các ngân hàng có thêm điều kiện xem xét chính sách giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vay vốn.

Trong bối cảnh các công cụ điều hành tiền tệ ngày càng đa dạng, năng lực giao dịch và quản lý nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với khả năng chủ động cân đối thanh khoản, kiểm soát chi phí vốn của các ngân hàng thương mại.

Nhu cầu hoán đổi ngoại tệ vượt hạn mức 2 tỷ USD. Ảnh: Đức Thanh.

Trước đó, ngay đầu tháng 11/2026, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ FX Swap kỳ hạn 182 ngày với quy mô khoảng 2 tỷ USD, tương đương gần 50.000 tỷ đồng thanh khoản VND được bổ sung cho hệ thống ngân hàng. Kỳ hạn tương đối dài cho thấy, Ngân hàng Nhà nước không chỉ hướng đến đáp ứng nhu cầu thanh khoản trước mắt, mà còn hỗ trợ các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn cho giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Sức hấp dẫn của nghiệp vụ này thể hiện rõ qua nhu cầu tham gia của các ngân hàng. Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong phiên hoán đổi ngày 6/11, tổng khối lượng đặt thầu của các ngân hàng vượt 20% so với hạn mức tối đa 2 tỷ USD mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Nguyên nhân đến từ lợi thế chi phí vốn, khi chi phí VND ngầm định qua giao dịch hoán đổi ước tính khoảng 7,1%/năm, bao gồm lãi suất hoán đổi khoảng 2,5%/năm cộng với lãi suất USD kỳ hạn 6 tháng. Theo VDSC, mức này thấp hơn lãi suất bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn 6 tháng ở mức 8%/năm tại ngày 6/11, qua đó tạo động lực để các ngân hàng tham gia nghiệp vụ hoán đổi nhằm bổ sung thanh khoản VND.

Tiếp nối động thái này, từ ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước triển khai mua USD giao ngay định kỳ vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, với tỷ giá mua vào 25.500 VND/USD.

Nếu các ngân hàng thực hiện bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước, lượng VND được cung ứng thêm sẽ góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống, giảm áp lực lên lãi suất thị trường, qua đó tạo thêm dư địa hỗ trợ mặt bằng lãi suất giảm theo định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước./.