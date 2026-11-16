Tỷ giá USD hôm nay 16/11: DXY leo đỉnh 19 tháng, thị trường chờ Fed công bố biên bản họp FOMC

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.140 VND/USD.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.357,05 - 26.920,95 VND/USD.

Sáng 16/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.639 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào - bán ra 25.510 - 25.920 VND/USD, cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giữ nguyên ở mức 25.540 - 25.920 VND/USD, không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 16/11 tại hệ thống ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa với đồng USD, CNY; trong khi EUR và GBP đồng loạt giảm mạnh.

Đối với đồng EUR, tỷ giá tại Vietcombank giảm 71,95 đồng ở chiều mua vào và 75,77 đồng ở chiều bán ra, xuống mức 27.635,88 - 29.093,83 VND/EUR. Tại BIDV, đồng EUR giảm mạnh hơn, lần lượt mất 96 đồng và 101 đồng ở hai chiều, được niêm yết ở mức 27.796 - 29.186 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích lên 103,45 điểm phiên đầu tuần, tăng nhẹ 0,04%.

Đà tăng của đồng USD vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi đồng bạc xanh đã vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Những phát biểu gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng lạm phát dai dẳng.

Trong tuần này, thị trường tài chính sẽ tập trung theo dõi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dữ liệu doanh số bán lẻ và các phát biểu của quan chức Fed để đánh giá triển vọng lãi suất.

Áp lực tăng giá không còn chỉ đến từ năng lượng hay thuế quan mà đã lan rộng sang lĩnh vực dịch vụ và các nhóm hàng hóa khác.

Trong khi nhu cầu tiêu dùng vẫn ổn định, nhiều doanh nghiệp ghi nhận chi phí đầu vào gia tăng và có kế hoạch chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán.

Diễn biến này cho thấy lạm phát tại Mỹ đang trở nên khó kiểm soát hơn so với dự báo trước đó của một số quan chức Fed.

Dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần qua tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Theo đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo nhưng cao hơn mức 6,3% của tháng 9, chủ yếu do chi phí vận tải và kho bãi gia tăng. Trong khi đó, PPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, giữ nguyên ở mức 5% so với cùng kỳ, phù hợp với dự báo.

Cùng với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố trước đó, những diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn hiện hữu.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá gần 90% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, trong khi xác suất tăng 50 điểm cơ bản ở mức khoảng 10%.

Bên cạnh đó, diễn biến lạm phát tại Canada, Anh và Nhật Bản cũng thu hút sự chú ý khi áp lực giá cả gia tăng có thể khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tại Anh, lạm phát tháng 9 tăng lên 3,5%, mức cao nhất trong một năm. Nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng trong tháng 10, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể phải nâng lãi suất thêm một lần nữa ngay trong tháng 12.

Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, tâm điểm chú ý còn hướng tới kết quả kinh doanh của Nvidia, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục biến động. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC ngày 18 - 19/11 cũng được thị trường quan tâm./.