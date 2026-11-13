Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương trân trọng cảm ơn Đoàn công tác IMF và đã dành thời gian nghiên cứu, phân tích và đưa ra những đánh giá toàn diện về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như triển vọng phát triển của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính ghi nhận các khuyến nghị thiết thực trong dự thảo Báo cáo Kết luận của Đoàn và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ để nghiên cứu, tiếp thu, qua đó hoàn thiện các chính sách, giải pháp tài khóa. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, củng cố tăng trưởng bền vững gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, Bộ Tài chính đề nghị Đoàn IMF tiếp tục xem xét các ý kiến trao đổi để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính thức.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Trao đổi về bức tranh kinh tế trong nước, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh ổn định kinh tế vĩ mô luôn là nền tảng chiến lược và là ưu tiên xuyên suốt của Chính phủ Việt Nam.

Những kết quả tích cực ghi nhận trong 10 tháng năm 2026 là minh chứng rõ nét cho tính hiệu quả của định hướng điều hành này, cụ thể: lạm phát được kiểm soát tốt với CPI bình quân tăng 4,57%, bám sát mục tiêu đề ra; thu ngân sách nhà nước ước đạt 96,4% dự toán (tăng 11% so với cùng kỳ năm trước) ngay cả khi đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí lên tới khoảng 366,6 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã lần đầu tiên vượt mốc lịch sử 1.000 tỷ USD; trong khi nợ công tiếp tục duy trì ở mức thấp, với rủi ro bền vững nợ nằm trong vùng an toàn.

Về mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 là mục tiêu chiến lược, đòi hỏi các động lực mới. Trong đó, đầu tư công đóng vai trò là động lực dẫn dắt, mở không gian phát triển và thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng, chuyển đổi số và khoa học công nghệ.

Bộ Tài chính ghi nhận những nhận định của Đoàn rằng cải cách phía cung kết hợp với đầu tư công có thể nâng tăng trưởng trung hạn thêm hơn 2 điểm phần trăm.

Về nhịp độ, Bộ Tài chính cảm ơn Đoàn đã chia sẻ bằng chứng quốc tế về rủi ro của việc gia tăng quá nhanh đầu tư công. Tuy nhiên, Bộ Tài chính hiểu “trung lập” là định hướng linh hoạt, không phải thắt chặt cơ học, và sẵn sàng điều chỉnh nhịp độ nếu áp lực lạm phát hoặc rủi ro tài chính gia tăng, với chủ trương xuyên suốt là phải bảo đảm cân đối vĩ mô, không chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Đoàn điều khoản IV của IMF. Ảnh: Đức Minh

Công tác quản lý đầu tư công đang được siết chặt toàn diện, giảm mạnh số lượng dự án dàn trải từ hàng chục nghìn xuống còn chưa đầy 3.000 dự án trọng điểm, tập trung tối đa nguồn lực cho các công trình có sức lan tỏa lớn.

Về các công cụ ứng phó linh hoạt và chính sách năng lượng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm rõ rằng Việt Nam ưu tiên sử dụng các công cụ điều chỉnh thuế, phí thay vì trợ giá trực tiếp từ ngân sách.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Quỹ Bình ổn giá cùng các giải pháp linh hoạt về thuế, phí và việc lần đầu tiên thực hiện giảm 2% giá điện đến hết quý I năm sau đã phát huy hiệu quả trong việc ổn định tâm lý thị trường, hỗ trợ trực tiếp đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, các bước tiến quan trọng về thể chế tài chính - ngân sách như dự thảo Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, việc rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được khẩn trương hoàn thiện nhằm tạo khung pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Về phía IMF, Trưởng đoàn Martin Sommer đánh giá rất cao thành tựu ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động và bất định.

Ông ghi nhận Việt Nam sở hữu dư địa tài khóa nhất định nhưng lưu ý cần sử dụng thận trọng để tránh áp lực quá nhiệt, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và hạn chế lạm dụng các biện pháp can thiệp hành chính trong dài hạn.

Trưởng đoàn điều khoản IV năm 2026 của IMF Martin Sommer phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trưởng đoàn tham vấn điều khoản IV năm 2026 của IMF cũng bày tỏ ấn tượng trước nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng dữ liệu, đặc biệt là việc chuẩn bị ban hành văn bản thay thế Nghị định 16/2014/NĐ-CP về biên soạn Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments), góp phần tăng cường phối hợp hiệu quả giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác đối tác tin cậy. Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị IMF tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu trong công tác quản lý đầu tư công, xây dựng khung tài khóa trung hạn, quản lý rủi ro tài khóa, áp dụng các chuẩn mực thống kê tài chính quốc tế (GFSM 2014), cũng như hỗ trợ tư vấn thiết lập các ngưỡng cảnh báo vĩ mô chuyên sâu.

Đại diện IMF, ông Martin Sommer tái khẳng định cam kết đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, góp phần cùng Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và hội nhập sâu rộng.