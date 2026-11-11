Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Katsuki

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Katayama Katsuki đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, đồng thời trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN – Nhật Bản và các sáng kiến hợp tác đa phương, qua đó góp phần tăng cường phối hợp, phát huy vai trò và tiếng nói của hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao đổi với Bộ trưởng Katayama Katsuki. Ảnh: Thu Trà

Hai Bộ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diệnViệt Nam – Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị thế là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Minh chứng sinh động cho sự hợp tác tài chính bền chặt này là việc hai bên đã trao đổi công hàm và ký kết thỏa thuận vay vốn ODA cho 2 dự án trọng điểm trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và năng lượng với tổng trị giá trên 40 tỷ Yên, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như ODA và đầu tư, hai Bộ trưởng nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn trong các ngành kinh tế chiến lược như khoáng sản, năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh.

Hai bên nhất trí phát huy tính bổ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích hài hòa và bền vững cho cả hai quốc gia.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Thu Trà

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN – Nhật Bản và các diễn đàn quốc tế, góp phần phát huy tiếng nói của hai quốc gia đối với các vấn đề phát triển khu vực.

Bộ trưởng Katayama Katsuki đã thông tin về công tác chuẩn bị Hội nghị Thường niên Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) năm 2027 và trân trọng mời Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tham dự.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cảm ơn lời mời và nhân dịp này cũng trân trọng mời Bộ trưởng Katayama Katsuki sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2027. Bộ trưởng Katayama Katsuki đã vui vẻ nhận lời.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Katayama Katsuki thống nhất tiếp tục nỗ lực cụ thể hóa “Tuyên bố Tầm nhìn chung về đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”, đưa hợp tác tài chính trở thành động lực quan trọng cho sự phồn vinh của hai dân tộc.