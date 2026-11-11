Thuế - Hải quan

Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

09:19 | 11/11/2026
(TBTCO) - Hoàn thiện quy định, thủ tục về quản lý đăng ký thuế theo hướng đơn giản hóa, số hóa, áp dụng quản lý rủi ro, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi tham gia kinh doanh cũng như khi rút khỏi thị trường, đó là một trong những giải pháp trọng tâm ngành Thuế cần thực hiện trong Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030.
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Số hóa 90 đến 100% ứng dụng quản lý thuế

Mục tiêu Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030 mà Bộ Tài chính đặt ra cho ngành Thuế trong công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế..., là tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ toàn trình trên tổng số hồ sơ nhận được đạt tối thiểu 90%. Đồng thời, bảo đảm thủ tục đăng ký thuế thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi tham gia kinh doanh cũng như khi rút khỏi thị trường, trên cơ sở đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu và giảm thiểu thông tin, hồ sơ người nộp thuế phải cung cấp.

Tỷ lệ khai thuế điện tử của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; tỷ lệ khai thuế điện tử của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ khai thuế điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định đạt tối thiểu 98%.

Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Công chức Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, tỷ lệ tờ khai đã nộp đúng hạn của doanh nghiệp đạt tối thiểu 98%; tỷ lệ tờ khai đã nộp đúng hạn của người nộp thuế là cá nhân đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ người nộp thuế nộp thuế bằng phương thức điện tử so với số người nộp thuế đang hoạt động đối với doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%.

Cùng với đó, tỷ lệ người nộp thuế nộp thuế bằng phương thức điện tử so với số người nộp thuế đang hoạt động đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định đạt tối thiểu 90%.

Số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử trên tổng số tiền thu ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ hoàn thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; tỷ lệ hoàn thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%.

Bộ Tài chính giao ngành Thuế hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình nghiệp vụ về quản lý thu, nộp thuế theo hướng điện tử, hiện đại, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ngoài ra, kế hoạch đặt mục tiêu, tỷ lệ miễn thuế, giảm thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; tỷ lệ miễn thuế, giảm thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế là cá nhân đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%.

Đặc biệt, việc cung cấp thông tin về quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho doanh nghiệp, tổ chức bằng phương thức điện tử đạt tối thiểu 98%; cung cấp thông tin về quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cá nhân đạt tối thiểu 90%.

Chứng từ kế toán thuế được xử lý tự động và hạch toán ngay trong ngày làm việc đạt tối thiểu 98%; Báo cáo kế toán thuế, thống kê thuế thực hiện tự động trên hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu về quản lý thuế đạt 100%.

Giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, thực chất và hiệu quả hơn, nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật thuế.

Không chỉ vậy, ngành Thuế còn triển khai đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế nhằm mục tiêu đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan thuế với người dân, doanh nghiệp. Từ kết quả khảo sát, đo lường, ngành Thuế xác định các điểm mạnh, hạn chế, nắm bắt kịp thời những yêu cầu, mong muốn và khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để xây dựng những giải pháp hoàn thiện chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của cơ quan thuế.

Để đạt mục tiêu cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030 đề ra, Bộ Tài chính giao ngành Thuế hoàn thiện quy định, thủ tục về quản lý đăng ký thuế theo hướng đơn giản hóa, số hóa, áp dụng quản lý rủi ro, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi tham gia kinh doanh cũng như khi rút khỏi thị trường.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao đổi và kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành và cơ quan liên quan phục vụ quản lý đăng ký thuế, tạo điều kiện cắt giảm thành phần hồ sơ, thông tin đăng ký thuế phải kê khai, không yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại thông tin, giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ.

Triển khai, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý đăng ký thuế điện tử, định danh và xác thực điện tử người nộp thuế; hỗ trợ tối đa việc điền sẵn thông tin trong trường hợp đăng ký thuế trực tuyến nếu đã có thông tin từ các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ, tự động hóa việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu đã có.

Xây dựng tiêu chí, chỉ số và áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý đăng ký thuế, ưu tiên xử lý nhanh/tự động đối với hồ sơ rủi ro thấp. Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý đăng ký thuế, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, đóng mã số thuế, gắn với tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin.

Đối với việc khai thuế, cần hoàn thiện quy định, thủ tục trong lĩnh vực khai thuế theo hướng đơn giản hóa, số hóa, áp dụng quản lý rủi ro, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ khai thuế.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các dịch vụ thuế số. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với kinh tế số, thương mại điện tử và khu vực kinh tế phi chính thức.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ quản lý thuế.

Triển khai, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thu, nộp thuế; chuẩn hóa dữ liệu thu nộp ngân sách nhà nước và mở rộng áp dụng định danh khoản phải nộp. Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước theo hướng tự động hóa và xử lý theo thời gian thực.

Điện tử hóa quy trình nghiệp vụ hoàn thuế

Bộ Tài chính giao ngành Thuế hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ về hoàn thuế theo hướng đơn giản, minh bạch và điện tử hóa. Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về hoàn thuế; mở rộng kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan, tổ chức liên quan phục vụ kiểm soát và quản lý rủi ro.

Triển khai, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng thực hiện hoàn thuế điện tử và xử lý hoàn thuế tự động. Xây dựng và hoàn thiện quy trình hoàn thuế tự động, hoàn thuế nộp thừa thực hiện hoàn toàn trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế. Hoàn thiện bộ tiêu chí, chỉ số và áp dụng quản lý rủi ro trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về miễn thuế, giảm thuế phục vụ xác định nghĩa vụ thuế, tính và thông báo số tiền được miễn, giảm thuế. Sửa đổi, bổ sung và chuẩn hóa quy trình miễn thuế, giảm thuế theo hướng điện tử, tự động hóa và quản lý rủi ro. Xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá rủi ro trong giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

Phương Nguyễn
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cải cách thuế doanh nghiệp hộ kinh doanh quản lý đăng ký thuế đơn giản hóa số hoá

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