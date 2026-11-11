Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Diễn biến này kéo lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên, tạo thêm sức ép lên kim loại quý sau phiên phục hồi trước đó.

Theo cập nhật sáng nay, vàng giao ngay được niêm yết ở mức 4.033 USD/ounce, giảm 107,6 USD so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà giảm mạnh xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 10/11 tại Mỹ, sau khi các chỉ số giá tiêu dùng chung và cốt lõi tháng 10 đều tăng cao hơn dự báo của giới kinh tế. Số liệu này củng cố nhận định rằng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Kỳ vọng lãi suất tăng thường hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng USD, qua đó làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, tài sản không sinh lãi.

Dù nhu cầu ngắn hạn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức vẫn tăng trong quý III/2026. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết lượng mua vào đạt 321 tấn, cao hơn 42% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức trung bình 227 tấn của 5 năm gần đây.

Theo báo cáo thị trường được cung cấp, sau nhịp phục hồi gần đây, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Các nhà phân tích tại ANZ nhận định giao dịch vàng trong tuần trước biến động mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng kinh tế, chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị.

Thời gian tới, thị trường sẽ theo dõi các báo cáo lạm phát tiếp theo, dữ liệu việc làm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và diễn biến đồng USD để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 10/11, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về ngưỡng 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá ở chiều mua vào nhưnng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 140,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, giao dịch ở ngưỡng 137 - 141 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch tại 137,4 - 140,4 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 136,1 - 140,3 triệu đồng/lượng. SJC giảm 100.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 136,7 - 140,7 triệu đồng/lượng.