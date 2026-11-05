Giá vàng hôm nay ngày 5/11: Vàng thế giới vượt 4.000 USD, trong nước tăng mạnh

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh, vượt trở lại mốc 4.000 USD/ounce. Đà đi lên được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Kim loại quý hiện giao dịch quanh 4.060 USD/ounce, cao hơn khoảng 129 USD so với sáng hôm trước. Với tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng.

Kết quả bầu cử, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, đã tác động đến tâm lý thị trường. Đồng USD giảm giá, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, làm tăng sức hấp dẫn của vàng và các kim loại quý đối với nhà đầu tư.

Ông Christopher Vecchio - Trưởng bộ phận Chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng thay đổi trong cục diện chính trị có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư lớn vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nếu dòng vốn đầu tư chậm lại, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể suy yếu. Kịch bản này có thể làm giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó hỗ trợ giá vàng.

Ở góc độ khác, bà Jen Bawden - nhà sáng lập Bawden Capital, nhận định thâm hụt ngân sách và nợ công Mỹ gia tăng tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản phòng ngừa rủi ro. Những lo ngại về tình hình tài chính và tiền tệ có thể duy trì nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Dù vậy, hướng đi của vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào triển vọng lãi suất của Fed. Nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố ngày 6/11. Nếu số liệu kinh tế tích cực, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể phục hồi, tạo áp lực lên giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 4/11, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 1,8 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng, niêm yết ở ngưỡng 137,8 - 142,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 136,8 - 142,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ tăng 1,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 136,6 - 140,6 triệu đồng/lượng. SJC cũng tăng mạnh lên đến 2,8 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.