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Giá vàng hôm nay ngày 29/10: Vàng trong nước tăng, thế giới quanh 4.060 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
07:06 | 29/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới duy trì quanh 4.060 USD/ounce sau quyết định giữ lãi suất của Fed, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng ở nhiều thương hiệu.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới dao động quanh 4.060 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Tư tại Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ lãi suất trong khoảng 3,75 - 4%. Với tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Fed đánh giá kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh, thị trường lao động tương đối ổn định nhưng lạm phát vẫn cao. Diễn biến này khiến nhà đầu tư theo dõi sát định hướng lãi suất trong thời gian tới. Dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 hiện ở khoảng 83%.

Giá vàng hôm nay ngày 29/10: Vàng trong nước tăng, thế giới quanh 4.060 USD/ounce
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Tâm điểm trong ngày 29/10 là loạt số liệu kinh tế Mỹ, gồm GDP quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Lạm phát dịu lại có thể hỗ trợ vàng, trong khi áp lực giá cả dai dẳng có thể củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, căng thẳng tại Trung Đông cũng tác động đến thị trường. Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. Giá dầu WTI tăng lên gần 101,89 USD/thùng, còn dầu Brent ở khoảng 115,36 USD/thùng.

Bất ổn địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, dầu tăng giá cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó có thể hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng 4.079 - 4.103 USD/ounce là ngưỡng kháng cự đáng chú ý của vàng. Ở chiều ngược lại, nếu giá giảm dưới mốc hỗ trợ 4.015 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về vùng 3.975 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 28/10, giá vàng trong nước nối tiếp đà tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 138,2 - 142, 7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở ngưỡng 137,4 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng, niêm yết tại 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng, giao dịch tại 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC tăng 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn kết phiên lên ngưỡng 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 29/10/2026 08:00

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