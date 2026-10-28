Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam - Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
21:33 | 28/10/2026
Hải quan Việt Nam và Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027 - 2028, tập trung trao đổi thông tin, đánh giá rủi ro hàng hóa và phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới.
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Cụ thể, từ ngày 27 đến 29/10/2026, tại Phnom Penh, Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan, dẫn đầu tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam - Campuchia. Hội nghị do ông Kun Nhem, Bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Campuchia, chủ trì.

Hải quan Việt Nam - Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028
Hải quan Việt Nam - Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028. Ảnh: Cục Hải quan

Tại hội nghị, lãnh đạo hải quan hai nước trao đổi về tình hình phát triển, đổi mới và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời thống nhất các nội dung phối hợp trong giai đoạn 2027-2028.

Hai bên đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị hải quan trong hỗ trợ hành chính, tạo thuận lợi thương mại qua biên giới, phối hợp chống buôn lậu và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hải quan quốc tế.

Trong đó, hợp tác điều tra, đấu tranh chống buôn lậu tiếp tục là nội dung quan trọng trong quan hệ song phương. Việc trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra, xác minh được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Thông tin trao đổi phục vụ xác minh các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hai bên cũng phối hợp phòng, chống ma túy, rửa tiền, khủng bố và buôn bán bất hợp pháp động, thực vật cùng các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước CITES.

Tại các địa bàn có chung đường biên giới, cơ quan hải quan hai nước duy trì trao đổi thông tin về tình hình cửa khẩu, chính sách và thủ tục đối với hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh. Hai bên thống nhất duy trì giờ làm việc tại cửa khẩu từ 6 giờ đến 18 giờ, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ, nhằm kịp thời xử lý vướng mắc, hạn chế tình trạng ách tắc, tồn đọng hàng hóa và phương tiện vận tải.

Hải quan Việt Nam - Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (bên trái) ký kết hợp tác với lãnh đạo Hải quan Campuchia. Ảnh: Cục Hải quan

Trong giai đoạn 2027 - 2028, Hải quan Việt Nam và Campuchia thống nhất tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính; duy trì đầu mối liên lạc ở các cấp, bảo đảm trao đổi thông tin thường xuyên và thông suốt.

Hai bên chú trọng phối hợp quản lý, tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới và hàng quá cảnh; tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ đánh giá rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải quá cảnh. Cùng với đó, hai cơ quan tiếp tục phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép ma túy và các loại hàng hóa khác qua biên giới.

Trên cơ sở kế hoạch đã thống nhất, lãnh đạo hải quan hai nước giao các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hợp tác, hướng tới mục tiêu của những sáng kiến hợp tác khu vực có liên quan.

Việc tăng cường phối hợp quản lý và trao đổi thông tin được kỳ vọng vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát biên giới, vừa hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp giữa hai nước.
Song Linh
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