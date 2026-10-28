Đối thoại

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán

Hồng Quyên (thực hiện)

Hồng Quyên (thực hiện)

maitan2507@gmail.com
16:49 | 28/10/2026
(TBTCO) - Sau bước tiến về nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết và đổi mới cơ chế giao dịch. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Lương Duy Phước – Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi cho rằng, những cải cách về tổ chức thị trường, giao dịch và thanh toán cần được triển khai đồng bộ với nâng cao năng lực quản trị rủi ro, qua đó tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn.
aa

* PV: Sau bước tiến về nâng hạng, đâu là những vấn đề thị trường chứng khoán Việt Nam cần ưu tiên cải thiện để củng cố sức hấp dẫn? Theo ông, chất lượng doanh nghiệp niêm yết và tính minh bạch cần được nâng lên như thế nào để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức?

Ông Lương Duy Phước: Nâng hạng là một bước tiến quan trọng, nhưng để giữ được dòng vốn sau nâng hạng, thị trường cần tiếp tục cải thiện cả “phần cứng” lẫn “phần mềm”. Về hạ tầng, việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), hoàn thiện hệ thống thanh toán - bù trừ và tháo gỡ các vướng mắc trong tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài là những việc cần được ưu tiên. Khung pháp lý cũng cần theo kịp sự phát triển của công nghệ tài chính, dữ liệu và AI.

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán
Ông Lương Duy Phước

Một vấn đề khác là chất lượng hàng hóa. Việt Nam vẫn cần thêm những doanh nghiệp quy mô lớn, có nền tảng tài chính tốt và đủ khả năng tăng trưởng dài hạn để tạo thêm lựa chọn cho các quỹ đầu tư. Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết sẽ là một nguồn cung đáng kể nếu được triển khai thực chất. Tuy nhiên, với nhà đầu tư tổ chức, quy mô doanh nghiệp chỉ là điều kiện ban đầu. Khả năng tạo lợi nhuận bền vững, hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng dòng tiền và kỷ luật phân bổ vốn mới là những yếu tố quyết định doanh nghiệp có thực sự hấp dẫn hay không.

Minh bạch cũng cần được nhìn ở tiêu chuẩn cao hơn việc “đủ hồ sơ công bố”. Các doanh nghiệp muốn thu hút dòng vốn tổ chức cần chủ động hơn trong việc giải thích chiến lược, triển vọng kinh doanh, kế hoạch vốn và các yếu tố có thể tác động đến định giá. Công bố thông tin bằng tiếng Anh, chất lượng hoạt động IR, tính độc lập của Hội đồng quản trị và quyền lợi cổ đông thiểu số đều cần được cải thiện. Cùng với đó, việc xử lý nghiêm thao túng, giao dịch nội gián và gian lận báo cáo tài chính là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin. Sau nâng hạng, tiêu chuẩn của thị trường sẽ không còn chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu dòng vốn, mà còn ở việc các doanh nghiệp có đủ chất lượng để giữ được dòng vốn đó hay không.

* PV: Cơ quan quản lý dự kiến hoàn tất chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE trong năm 2026, đồng thời nghiên cứu phân bảng cổ phiếu theo quy mô, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch và trạng thái cổ phiếu. Theo ông, việc sắp xếp này sẽ tác động thế nào đến thanh khoản và khả năng thu hút dòng vốn? Cần lưu ý gì để quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt và giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu phù hợp?

Ông Lương Duy Phước: Tôi cho rằng tác động tích cực trước hết nằm ở việc giảm phân mảnh dòng tiền và tạo một mặt bằng giao dịch thống nhất, thay vì kỳ vọng thanh khoản sẽ tăng mạnh ngay sau khi chuyển sàn. Khi hệ thống và tiêu chuẩn được đồng nhất, nhà đầu tư tổ chức sẽ thuận lợi hơn trong việc sàng lọc, xây dựng danh mục và theo dõi thị trường. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ cho quá trình phát triển các bộ chỉ số và thu hút dòng vốn thụ động. Các chỉ số của HOSE hiện đã được xây dựng trên cơ sở vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), nên việc chuẩn hóa dữ liệu và tiêu chí phân loại sẽ ngày càng quan trọng.

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán
Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán. Ảnh: Đức Thanh

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần được thực hiện theo lộ trình rõ ràng, đặc biệt với những doanh nghiệp có thanh khoản thấp hoặc có vấn đề về tuân thủ. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng phân bảng là công cụ để nhận diện đặc điểm và mức độ tiếp cận của từng cổ phiếu, không phải một bảng xếp hạng khả năng sinh lời. Cuối cùng, chất lượng doanh nghiệp, triển vọng lợi nhuận và free-float vẫn là những yếu tố quyết định dòng tiền có khả năng thu hút dòng vốn dài hạn hay không. Việc chuyển sàn vì vậy nên được nhìn như một bước chuẩn hóa nền tảng, còn khả năng thu hút dòng vốn dài hạn sẽ phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa và mức độ cải thiện của thị trường sau đó.

* PV: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu nới biên độ dao động giá và giao dịch xuyên trưa. Theo ông, những thay đổi này có thể cải thiện thanh khoản, cần đáp ứng những điều kiện gì về hạ tầng, quản trị rủi ro và sự chuẩn bị của nhà đầu tư trước khi triển khai?

Ông Lương Duy Phước: Tôi không cho rằng kéo dài thời gian giao dịch hay nới biên độ tự thân sẽ tạo ra thanh khoản. Thanh khoản chỉ cải thiện khi nhà đầu tư cảm thấy hệ thống đủ an toàn để giao dịch với quy mô lớn hơn và có thể xử lý tốt những thời điểm biến động mạnh.Vì vậy, hạ tầng phải đi trước một bước. Hệ thống giao dịch của các Sở, VSDC và công ty chứng khoán cần đủ năng lực xử lý khối lượng lệnh lớn hơn trong thời gian liên tục, đồng thời bảo đảm việc kết nối dữ liệu, thanh toán và quản lý tài sản diễn ra ổn định. Các kịch bản tải cao và biến động mạnh cũng cần được kiểm thử đầy đủ trước khi thay đổi được áp dụng trên diện rộng.

Nới biên độ cũng đồng nghĩa với việc mức lãi/lỗ trong một phiên có thể lớn hơn. Khi đó, vấn đề không nằm ở việc có nên siết hay nới một công cụ cụ thể, mà là hệ thống quản trị rủi ro phải theo kịp mức độ biến động mới. Giám sát giao dịch bất thường, quản trị margin và kiểm soát rủi ro tại công ty chứng khoán cần được nâng lên tương ứng. Việc phân loại cổ phiếu theo vốn hóa, free-float, thanh khoản và mức độ tuân thủ cũng có thể giúp áp dụng cơ chế phù hợp hơn thay vì một cách tiếp cận đồng nhất cho toàn thị trường.

Với nhà đầu tư, thay đổi lớn nhất sẽ là phải thích nghi với mức biến động cao hơn trong ngày. Đặc biệt với những tài khoản sử dụng đòn bẩy lớn, biên độ rộng có thể khiến rủi ro tăng rất nhanh. Do đó, nếu được triển khai theo lộ trình, có kiểm thử đầy đủ và cơ chế giám sát phù hợp, những thay đổi này sẽ giúp thị trường linh hoạt hơn. Nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn phải là nâng chất lượng giao dịch, chứ không đơn thuần kéo dài thêm thời gian thị trường mở cửa.

* PV: Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Thông tư 145/2026/TT-BTC, hoàn thiện khuôn khổ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Theo ông, những thay đổi này có ý nghĩa gì đối với việc giảm rủi ro thanh toán và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tổ chức? Các công ty chứng khoán cần chuẩn bị ra sao về năng lực tài chính, công nghệ và quản trị rủi ro để triển khai hiệu quả?

Ông Lương Duy Phước: Tôi cho rằng đây là một bước nâng cấp quan trọng đối với hạ tầng sau giao dịch của thị trường. Với cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, rủi ro đối tác được quản lý tập trung thông qua cơ chế bù trừ, bù trừ đa phương giúp các bên thanh toán trên cơ sở nghĩa vụ ròng thay vì xử lý toàn bộ nghĩa vụ của từng giao dịch. Điều này giúp thị trường vận hành hiệu quả và tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế.

Đối với nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là khối ngoại, cơ chế cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua cổ phiếu mà không phải có đủ 100% tiền trước khi đặt lệnh sẽ tháo gỡ một điểm nghẽn quan trọng trong tiếp cận thị trường. Đây là thay đổi về cơ chế vận hành nhưng có tác động trực tiếp đến khả năng phân bổ vốn của các nhà đầu tư quốc tế và khả năng thu hút dòng vốn sau nâng hạng.

Với các công ty chứng khoán, tôi cho rằng cần chuẩn bị trên ba phương diện: năng lực tài chính để đáp ứng các nghĩa vụ đóng góp và ký quỹ; công nghệ đủ khả năng cập nhật trạng thái tài sản và nghĩa vụ thanh toán kịp thời; và hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt trong kiểm soát rủi ro đối tác, quản lý tài sản bảo đảm và xử lý trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán.

Ngoài ra, tôi cho rằng đây cũng là một phép thử đối với năng lực của các công ty chứng khoán trong giai đoạn thị trường mở rộng. Khi cơ chế giao dịch thuận lợi hơn và dòng vốn có khả năng tăng lên, yêu cầu quản trị rủi ro cũng phải đi trước tốc độ tăng trưởng giao dịch. Mục tiêu là giúp thị trường vừa mở rộng quy mô giao dịch, vừa hấp thụ dòng vốn lớn hơn một cách an toàn và bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Quyên (thực hiện)
Từ khóa:
nâng chuẩn hạ tầng thị trường chứng khoán nới biên độ dao động giá chứng khoán hoàn thiện hệ thống thanh toán bù trừ Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi thị trường chứng khoán việt nam cải thiện chất lượng doanh nghiệp niêm yết ủy ban chứng khoán nhà nước Thông tư 145/2026/TT BTC

Bài liên quan

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Cải cách thủ tục chứng khoán không đồng nghĩa với hạ tiêu chuẩn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Cải cách thủ tục chứng khoán không đồng nghĩa với hạ tiêu chuẩn

Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chờ dòng tiền

Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chờ dòng tiền

Chứng khoán ngày 26/10: Áp lực chốt lời ngắt chuỗi tăng của VN-Index

Chứng khoán ngày 26/10: Áp lực chốt lời ngắt chuỗi tăng của VN-Index

Dành cho bạn

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ vượt 100.000 tỷ đồng, bảo hiểm tử kỳ chiếm hơn 50% hợp đồng mới

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ vượt 100.000 tỷ đồng, bảo hiểm tử kỳ chiếm hơn 50% hợp đồng mới

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, phí bảo hiểm gốc DBV tăng hơn 70% sau 9 tháng

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, phí bảo hiểm gốc DBV tăng hơn 70% sau 9 tháng

Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án

Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Đọc thêm

Đón dòng vốn FDI chất lượng cao: Chuyển mạnh từ tư duy đến hành động

Đón dòng vốn FDI chất lượng cao: Chuyển mạnh từ tư duy đến hành động

(TBTCO) - Nghị quyết số 280/NQ-CP về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cụ thể hóa đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài, từ hoàn thiện thể chế đến phát triển hệ sinh thái đầu tư đồng bộ. Bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư về những chuyển động chính sách nhằm nâng chất dòng vốn FDI và tăng liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.
Gỡ nút thắt vốn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Gỡ nút thắt vốn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

(TBTCO) - Dù chiếm tỷ trọng đáng kể trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận vốn. Theo bà Từ Thu Hiền - Giám đốc Sáng kiến Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh (WISE), cải thiện khả năng tiếp cận vốn sẽ tạo điều kiện để nhóm doanh nghiệp này phát huy tiềm năng, mở rộng hoạt động và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Công nghệ phải trở thành "động lực chủ yếu" của doanh nghiệp

Công nghệ phải trở thành "động lực chủ yếu" của doanh nghiệp

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) nhấn mạnh, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều chính sách đã được ban hành đồng bộ, tạo động lực cho doanh nghiệp bứt phá từ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tăng sức hút với dòng vốn từ EU

Tăng sức hút với dòng vốn từ EU

(TBTCO) - Dòng vốn FDI từ EU còn rất nhiều tiềm năng, song điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn là thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước, hình thành quan hệ đối tác đầu tư có chiều sâu... Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Christian-Ludwig Weber-Lortsch, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam, thành viên Ban Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) xung quanh vấn đề này.
Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Đỗ Lê Thành Đạt - Phó Giám đốc, Chuyên gia phân tích Khối Xếp hạng tín nhiệm và Nghiên cứu của VIS Rating nhận định, phát triển trái phiếu hạ tầng, nâng cao tính minh bạch và khả năng định giá rủi ro sẽ góp phần mở rộng cơ hội huy động vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Đầu tư công: Đòn bẩy cho cú “bứt tốc” chặng nước rút

Đầu tư công: Đòn bẩy cho cú “bứt tốc” chặng nước rút

(TBTCO) - Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với khơi thông nguồn vốn tư nhân sẽ tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế trong chặng nước rút năm 2026. Theo TS. Nguyễn Văn Hiến - chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính), cần tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai dự án, đồng thời phối hợp hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ để phát huy tối đa các nguồn lực.
Minh bạch là chìa khóa để tăng độ phủ bảo hiểm nhúng

Minh bạch là chìa khóa để tăng độ phủ bảo hiểm nhúng

(TBTCO) - Bảo hiểm nhúng mở ra dư địa tăng trưởng nhờ tích hợp vào giao dịch số, bán theo khoảnh khắc, thay vì sản phẩm. Theo ông Trần Nguyên Đán - Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính (IFRM), lợi thế tiếp cận khách hàng của ngân hàng càng lớn, yêu cầu minh bạch và bảo vệ quyền lựa chọn càng cấp thiết, tránh chạy theo “độ phủ” mà bỏ quên “độ hiểu”.
Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

(TBTCO) - "Việc cải thiện tín nhiệm quốc gia mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế, trong khi chất lượng doanh nghiệp và tính minh bạch là những yếu tố quan trọng để thu hút dòng vốn dài hạn vào thị trường chứng khoán" - ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc cấp cao Nghiên cứu Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho biết khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam cần vốn dài hạn để giảm áp lực tín dụng ngân hàng

Việt Nam cần vốn dài hạn để giảm áp lực tín dụng ngân hàng

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị

Nâng chất lượng hồ tiêu xuất khẩu trước sức ép cạnh tranh

Nâng chất lượng hồ tiêu xuất khẩu trước sức ép cạnh tranh

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập giá trị toàn cầu

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập giá trị toàn cầu

Lùi tiến độ, tăng tổng mức đầu tư cao tốc Nam Định - Thái Bình lên 23.736,53 tỷ đồng

Lùi tiến độ, tăng tổng mức đầu tư cao tốc Nam Định - Thái Bình lên 23.736,53 tỷ đồng

Quyền của người tiêu dùng phải dễ thực hiện và kiểm chứng được

Quyền của người tiêu dùng phải dễ thực hiện và kiểm chứng được

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Ngày 26/10: Giá heo hơi ở cả 3 miền trên cả nước lao dốc mạnh

Ngày 26/10: Giá heo hơi ở cả 3 miền trên cả nước lao dốc mạnh