Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chờ dòng tiền

VN-Index giảm hơn 1 điểm

Thị trường tiếp tục điều chỉnh phiên thứ hai liên tiếp khi áp lực bán lan rộng ở nhiều cổ phiếu. Trong phiên, VN-Index có thời điểm tăng nhẹ lên quanh 1.770 điểm, song thanh khoản thấp cho thấy lực cầu còn thận trọng. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số lùi sâu hơn trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm 1,68 điểm, tương đương 0,10%, xuống 1.761,87 điểm, tiếp tục vận động dưới vùng kháng cự mạnh 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 27/10

Đi cùng với việc đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 192 mã giảm giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 118 mã tăng giá.

Mặc dù VN-Index kết phiên quanh ngưỡng giá tham chiếu, độ mở vẫn nghiêng về sắc đỏ khi có tới 22/35 nhóm ngành giảm điểm. Khai khoáng, hóa chất cơ bản và dịch vụ ăn uống và lưu trú là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, phân bón và dầu khí là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -1,13 điểm, về mức 1.888,4 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 5 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường có dấu hiệu suy giảm so với phiên hôm qua và thấp hơn (-14,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 631 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.922 tỷ đồng tăng nhẹ 2,82% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,18 điểm, về mức 259,5 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,19 điểm, về mức 126,09 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -441 tỷ đồng. Trong đó, ACB -177 tỷ đồng, FPT -149 tỷ đồng, GMD -69 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, TCB 197 tỷ đồng, MSN 54 tỷ đồng và VIB 33 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Dòng tiền phân hóa, cổ phiếu trụ giúp thu hẹp đà giảm

Áp lực bán xuất hiện mỗi khi VN-Index hướng lên vùng điểm cao khiến chỉ số chủ yếu giằng co quanh tham chiếu. Dù mức giảm cuối phiên không lớn, diễn biến ở nhiều nhóm cổ phiếu vẫn kém tích cực. Dòng tiền phân hóa, tập trung vào một số mã riêng lẻ, trong khi áp lực điều chỉnh lan rộng tại các nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và bất động sản.

Điểm tựa đáng chú ý nhất là VIC khi cổ phiếu này tăng 1,4%, đóng góp 5,12 điểm cho VN-Index, qua đó giúp hạn chế đà giảm của chỉ số. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng nỗ lực ngược dòng như MWG tăng 1,2%, MSN tăng 0,55% và MBB tăng 0,51%. Tuy nhiên, sắc xanh ở các mã này chưa tạo được sự lan tỏa đủ mạnh để cải thiện diễn biến chung.

VN-Index đang gặp khó khi tiếp cận đường MA50 quanh vùng 1.772 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực khi phần lớn cổ phiếu giảm giá. Trong đó, LPB giảm 2,5%, VPB giảm 1,7%, TPB giảm 1,6% và EIB giảm 1,5%. Một số mã như MSB, NAB, VIB, SHB và MBB tăng nhẹ, song chưa đủ bù đắp sự suy yếu của các cổ phiếu còn lại. Diễn biến này khiến thị trường thiếu động lực từ một nhóm có ảnh hưởng lớn đến chỉ số, nhất là khi dòng tiền vẫn thận trọng với các cổ phiếu dẫn dắt.

Tại nhóm chứng khoán, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế. AAS giảm 2,9%, ORS giảm 2,3%, trong khi CTS, VIX và VND cùng điều chỉnh. Áp lực bán tại nhóm này cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng mở rộng mức độ tham gia, dù thị trường đã có nhịp phục hồi tích cực trong tuần trước.

Nhóm dầu khí giao dịch kém khả quan khi nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm. GAS mất 2%, BSR giảm 1,7%, PVD giảm 1,3%, còn PET giảm 3,5%. Sự suy yếu cùng lúc của nhiều nhóm ngành khiến các nhịp hồi phục trong phiên thiếu sức lan tỏa và khó duy trì.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến tiếp tục phân hóa rõ nét. Trong khi VIC giữ vai trò nâng đỡ chỉ số, nhiều cổ phiếu khác chịu sức ép điều chỉnh, với KOS giảm sàn, DXS giảm 3,7% và HDC giảm 3,4%. Một số mã như TCH, KBC và VRE vẫn giữ được sắc xanh, nhưng chủ yếu đóng vai trò điểm tựa riêng lẻ.

Sau nhịp tăng của tuần trước, hai phiên điều chỉnh liên tiếp cho thấy VN-Index đang gặp khó khi tiếp cận đường trung bình động 50 phiên (MA50), quanh 1.772 điểm. Thanh khoản suy giảm phản ánh tâm lý thận trọng và sự thiếu chủ động của bên mua. Thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi xác lập hướng đi rõ ràng hơn. Trong mùa công bố báo cáo tài chính quý III, dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục chọn lọc cổ phiếu theo kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng, khiến diễn biến phân hóa còn duy trì./.