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Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần cuối tháng 10

15:35 | 26/10/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 26 - 30/10, khoảng 18 doanh nghiệp và ngân hàng chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, với tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt cao nhất lên tới 60%.
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Theo thống kê từ các sàn giao dịch chứng khoán, trong tuần từ ngày 26 - 30/10/2026, dự kiến có khoảng 18 doanh nghiệp và ngân hàng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt dao động từ 3,5% đến 60%.

Đáng chú ý, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã CK: NTC) là doanh nghiệp có tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất trong tuần, với mức 60% cho năm 2025. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 26/10/2026.

Cùng chốt quyền trong ngày 26/10 còn có Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (mã CK: VMD) và Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (mã CK: KSV). Trong đó, Vimedimex thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Đối với KSV, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Địa ốc Tân Bình (mã CK: TBR) ghi nhận tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt thấp nhất trong tuần, ở mức 3,5% cho năm 2025. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 350 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 28/10/2026.

Bên cạnh các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, một số đơn vị lựa chọn hình thức chi trả bằng cổ phiếu. Cụ thể, Công ty CP Đông Sơn Holdings (mã CK: DSH) dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 29/10/2026.

Đến ngày 30/10/2026, một số doanh nghiệp và ngân hàng tiếp tục chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức. Trong đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã CK: TCB) thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:50, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Cùng ngày, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (mã CK: SJG) chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, Công ty CP Thủy điện Nậm Mu (mã CK: HJS) thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu. Cả hai doanh nghiệp đều có ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

Thu Hương
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