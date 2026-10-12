Chứng khoán

Ba doanh nghiệp cùng chốt quyền trả cổ tức 15%

14:03 | 12/10/2026
(TBTCO) - Trong tuần giao dịch từ 12 - 16/10 ghi nhận nhiều doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức, trong đó có 3 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15%.
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Cụ thể, tuần giao dịch từ ngày 12 - 16/10/2026, thị trường chứng khoán ghi nhận khoảng 12 doanh nghiệp và ngân hàng thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc phân phối cổ phiếu thưởng. Trong đó, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt dao động từ 0,77% đến 15%, còn một số doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, mã Ck: HDB) có ngày đăng ký cuối cùng vào 12/10 để thực hiện đồng thời hai quyền cho cổ đông. Theo đó, ngân hàng dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Cùng với việc trả cổ tức, HDBank cũng chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 250,3 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 5%. Như vậy, với mỗi 100 cổ phiếu đang nắm giữ, cổ đông được nhận thêm 5 cổ phiếu thưởng.

Cũng trong ngày 12/10, Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã Ck: AGR) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, tương ứng 100 cổ phiếu hiện hữu được nhận thêm 6 cổ phiếu mới.

Ở nhóm doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất trong tuần là 15%, được ghi nhận tại ba doanh nghiệp. Trong đó, Công ty CP Thủy điện Nước Trong (mã Ck: NTH) thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 13/10.

Cùng ngày, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (mã Ck: MGG) cũng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Mức cổ tức 15% còn được ghi nhận tại Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (mã Ck: DRL). Doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt, với mức chi trả 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10.

Trong khi đó, Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã Ck: TBC) cũng lựa chọn ngày 15/10 để chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026. Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng cổ đông nhận 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1 (mã Ck: BMV) ghi nhận mức cổ tức tiền mặt thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp công bố chốt quyền tuần này. Doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 0,77%, tương đương 77 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 15/10.

Thu Hương
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