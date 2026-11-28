Giá gạo nguyên liệu hôm nay giảm sâu. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu hôm nay giảm mạnh so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm 200 đồng/kg, giao dịch quanh mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo Sóc dẻo giảm tới 500 đồng/kg, xuống mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu OM 5451 duy trì ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; CL 555 ở mức 9.350 - 9.450 đồng/kg; OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; gạo OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 dao động quanh mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá các loại phụ phẩm cũng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm thơm giảm 500 đồng/kg, xuống còn 10.600 - 10.800 đồng/kg; giá cám giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 7.700 - 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp giá ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi ST 24 hôm nay dao động ở mức 7.500 - 8.000/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động quanh mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; tươi OM 18 dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tươi có xu hướng giảm. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giá tương đối ổn định.

Thị trường gạo xuất khẩu đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét về giá chào bán và năng lực cạnh tranh giữa các nước cung ứng lớn. Theo cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam ở mức 585 - 589 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm đạt 515 - 520 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm dao động 468 - 472 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 498 - 502 USD/tấn, cao nhất nhóm xuất khẩu lớn; Pakistan và Ấn Độ lần lượt chào bán ở mức 415 - 419 USD/tấn và 399 - 403 USD/tấn.

Khoảng cách giá này tiếp tục đặt gạo Việt Nam trước sức ép cạnh tranh, nhất là ở phân khúc gạo trắng phổ thông. Ấn Độ có lợi thế về giá nhờ chính sách trợ cấp, trong khi Pakistan đang gia tăng nguồn cung và mở rộng thị trường tiêu thụ. Dù vậy, mức giá cao hơn của gạo Việt Nam cũng phản ánh sự hiện diện đáng kể ở các dòng gạo thơm, chất lượng cao, nơi cạnh tranh không chỉ dựa vào giá bán./.