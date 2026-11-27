Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết, dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku do Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; với quy mô khoảng 1,5 ha, tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại sự kiện

“Sự kiện hôm nay cũng là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong nhiều năm qua, tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định - minh bạch - thuận lợi, nhằm tạo nền tảng tốt nhất cho các doanh nghiệp triển khai dự án. Nhờ đó, ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn tỉnh Gia Lai là điểm đến chiến lược. Việc Tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật tiếp tục đồng hành với tỉnh trong dự án quan trọng này một lần nữa khẳng định tiềm năng, sức hút và triển vọng phát triển to lớn của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.”, ông Dương Mah Tiệp nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 5/10/2026, tại văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật, một thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất cảm kích, bởi chính nhờ sự đồng hành của tỉnh Gia Lai góp phần thúc đẩy dự án GO! Pleiku đạt được dấu mốc quan trọng. Chỉ trong vòng 01 năm, tính từ ngày tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do tỉnh tổ chức vào ngày 28/9/2025, tới nay, chúng tôi đã được trao Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư. Chúng tôi xem đây là một kỷ lục trong việc giải quyết thủ tục hành chính, và là cột mốc quan trọng để Central Retail Việt Nam sớm triển khai dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án Trung tâm Thương mại GO! Pleiku là thành viên thứ 48 của Central Retail Việt Nam, với tổng diện tích gần 15.000m2, tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào quý IV năm 2027. Khi dự án đi vào vận hành, dự án sẽ tạo ra hàng trăm việc làm trực tiếp và gián tiếp, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Gia Lai và các tỉnh lân cận.

Đặc biệt, tại Trung tâm Thương mại GO! Pleiku sẽ có Đại siêu thị GO!, cung ứng hơn 40.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân địa phương; đồng thời siêu thị GO! Pleiku sẽ giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP từ Gia Lai; đồng thời góp phần giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản của tỉnh Gia Lai và vùng lân cận./.