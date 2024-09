Central Retail Việt Nam khai trương Trung tâm thương mại GO! Hà Nam

(TBTCO) - Ngày 18/9/2024, Tập đoàn Central Retail và đối tác là Công ty TNHH Tân An Land đã tổ chức khai trương Siêu thị mini go! An Nhơn (tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).