Việt Nam sẽ là điểm đến và trở thành trung tâm công nghệ của khu vực

(TBTCO) - GM Việt Nam 2025 không chỉ là sân khấu trình diễn công nghệ đầu tư, mà còn là bàn tròn chiến lược cho tương lai của tài sản số và blockchain, kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều từ các bộ phận thị trường, đồng thời khơi nguồn sáng kiến để định vị quốc gia trên bản đồ blockchain toàn cầu.

Kỳ vọng một thế hệ doanh nhân mới

Trong hai ngày 1-2/8/2025, sự kiện GM Việt Nam 2025 sự kiện blockchain, tài sản số và công nghệ đầu tư hàng đầu châu Á đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, quy tụ hơn 200 diễn giả từ các tổ chức đầu tư, startup công nghệ, ngân hàng, quỹ đầu tư, đơn vị phát triển Web3 và cơ quan quản lý trong và ngoài nước.

Sự kiện do SSI Digital và Kyros Ventures phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình đưa blockchain và tài sản số trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI phát biểu tại sự kiện

GM Việt Nam 2025 quy tụ đồng thời hơn 200 diễn giả hàng đầu trong nước và thế giới từ Hàn Quốc, Singapore, UAE, Hong Kong và Hoa Kỳ… là các nhân vật lãnh đạo doanh nghiệp, nhà phát triển, quỹ đầu tư, chuyên gia tài chính cùng nhiều cơ quan quản lý và chuyên gia. Tập hợp hơn 1.000 founder, quỹ đầu tư, angel investor, nhà phát triển và cố vấn. Đây không chỉ là nơi chia sẻ xu hướng mà còn là điểm hẹn chiến lược để hình thành những liên minh, dự án và định hướng chính sách cho một tương lai mà blockchain trở thành hạ tầng số phổ biến trong xã hội.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh, chiến lược blockchain Quốc gia đã được ban hành, Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức được thông qua và dòng vốn quốc tế đang hướng tới Việt Nam một cách mạnh mẽ, “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam đang hòa cùng dòng chảy “kỷ nguyên số” của thế giới, với khát vọng vươn lên trở thành quốc gia tiên phong về kinh tế số trong khu vực. Những bước đi quyết liệt từ phía Chính phủ gần đây đã minh chứng cho quyết tâm đó và các thành viên thị trường cần mạnh mẽ chung tay để đưa Việt Nam khẳng định tên tuổi trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI cho biết, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Những định hướng chiến lược đã được cụ thể hóa qua các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm của đất nước trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn diện.

Đồng thời, ông Hưng khẳng định, muốn có một kỷ nguyên vươn mình, trước hết cần có những công dân vươn mình. Đó không phải là những doanh nhân đã thành đạt, những tỷ phú hàng đầu, mà chính là lớp trẻ đang miệt mài với máy tính, sáng tạo trong thầm lặng. Chính họ là lực lượng sẽ định hình tương lai của nền kinh tế số.

Chủ tịch SSI chỉ ra rằng, lớp trẻ hôm nay không giống với thế hệ cũ. Họ không tiếp cận thế giới bằng lối mòn cũ, mà bằng một tư duy mới, cách làm mới. Do đó, nếu chỉ bám vào những gì đã quen thuộc, đã thành công trong quá khứ, thì sẽ rất khó để tiếp tục thúc đẩy một thế hệ sáng tạo thực sự.

Từ góc nhìn đó, ông Nguyễn Duy Hưng kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có những chính sách kịp thời và hợp lý để Việt Nam có thể xây dựng được một hệ sinh thái đủ hấp dẫn, thu hút và phát huy tối đa năng lực của giới trẻ trong việc kiến tạo tương lai đất nước. Chủ tịch SSI nhấn mạnh lại quan điểm Việt Nam cần một thế hệ doanh nhân mới trẻ trung hơn, tự tin hơn, am hiểu công nghệ hơn và đặc biệt là mang trong mình tư duy toàn cầu.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh rằng “Việt Nam là một điểm đến thu hút trên thị trường công nghệ. Sự kiện hôm nay là lời khẳng định cho sức hút của Việt Nam trên diễn đàn công nghệ và không lâu nữa Việt Nam sẽ trở thành trung tâm công nghệ của khu vực”.

Ba chính sách quan trọng mở đường

Sự kiện thu hút đông đảo các đại biểu tham dự

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cho biết, cần xác định rõ tài sản số là tài sản, không phải là tiền tệ. Việc phân định này rất quan trọng để tránh sự bó buộc không cần thiết trong khuôn khổ quản lý. Dưới góc độ an ninh mạng, việc xây dựng một hệ sinh thái số an toàn là điều kiện tiên quyết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo ông Dũng, hiện đã có 3 chính sách quan trọng mở đường cho lĩnh vực blockchain và tài sản số: Quốc hội thông qua nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế, đề cập đến các sàn giao dịch tài sản số; Bộ Tài chính đang trình Chính phủ đề án thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản số chuyên biệt và Việt Nam đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, là một trong số ít quốc gia trên thế giới định nghĩa rõ ràng tài sản số, tài sản ảo và các vấn đề liên quan, mở đường pháp lý để xây dựng các quy định khác.

Về cơ chế chính sách, ông Dũng nhấn mạnh vai trò của 4 trụ cột, trong đó Nghị quyết 57-NQ/TW “mở đường pháp lý” cho hoạt động đổi mới sáng tạo, từ đó giúp tháo gỡ rào cản cho các mô hình công nghệ mới. Ông Dũng cũng đặc biệt ghi nhận vai trò của giới trẻ trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, khẳng định lớp kỹ sư, nhà phát triển và startup công nghệ chính là lực lượng nòng cốt đóng góp cho tăng trưởng ngành tài chính - ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Thuật Nguyễn - Nhà sáng lập kiêm CEO Kyros Ventures cho biết mục tiêu xuyên suốt của GM Việt Nam vẫn là tạo ra một diễn đàn để các dự án và công ty trong ngành blockchain ở Việt Nam có dịp gặp gỡ, giao lưu và chứng minh thực lực với bạn bè quốc tế... mang đến cơ hội hợp tác và giao thoa ý tưởng.

Trong khi đó, ông Mai Huy Tuần – Tổng Giám đốc SSI Digital kỳ vọng sự kiện sẽ là một chất xúc tác quan trọng cho cộng đồng tài chính, công nghệ và doanh nghiệp cùng nhìn thấy một triển vọng chung. Tài sản số không còn là khái niệm xa vời, mà đang từng bước trở thành công cụ thực tiễn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển dài hạn của thị trường vốn Việt Nam./.