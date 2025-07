Xuất hiện tình trạng dùng vé số scan để đổi trả thưởng

(TBTCO) - Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng Lâm Dủ Nhơn cho biết, thời gian qua trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ... xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đã sử dụng vé scan để đổi trả thưởng.

Mới đây, 1 đại lý xổ số kiến thiết tại Tây Nam Bộ cho hay, có một người phụ nữ cầm tờ vé số scan màu đi đổi thưởng. Thế nhưng, khi bị phát hiện là tờ vé số giả, đại lý từ chối chi trả thì người này lấy lại và lên xe đi đổi chỗ khác.

“Mình khi phát hiện vé số giả đã không đổi và giữ lại vì sợ cô lại mang đi đổi chỗ khác nhưng không được. Cô ấy có đến 3 tờ vé số scan trúng thưởng giả y chang như vậy. Không biết tờ vé số ở đâu cô có. Em chỉ muốn đăng để không ai bị gạt. Ai có người nhà bán vé số thì cẩn thận nha” - một đại lý vé số đăng tin cảnh báo.

Những tờ vé số giả trúng thưởng bằng hình thức scan vừa được phát hiện. Ảnh: Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Thông tin đến TBTCVN, ông Lâm Dủ Nhơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, qua kiểm tra Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hiện vé trúng thưởng kỳvé K3T5, K4T5 ở một số đại lý tại khu vực Cà Mau, Long An, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ... có vé scan.

“Chúng tôi đã thông tin cho đại lý biết và rút kinh nghiệm trong việc đổi vé xổ số trúng thưởng. Qua đó, tôi cũng chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tăng cường công tác kiếm tra, phát hiện kịp thời trả lại đại lý” - ông Nhơn nói.

Đối với Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số tiêu thụ 3.500 tỷ đồng (đạt 50,22% so với kế hoạch năm) và tăng 9,375% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế 445,5 tỷ đồng (đạt 49,07% so với kế hoạch năm) và tăng 7,828% so với cùng kỳ năm 2024; nộp ngân sách 1.562,36 tỷ đồng (đạt 70,38% kế hoạch năm) và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, thuế thu nhập cá nhân đại lý 116 tỷ đồng, tăng 5,199% so với cùng kỳ năm trước.

Đến thời điểm hiện tại, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã có trên 150 đại lý, phát hành đến 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, chi phí trả thưởng là 1.700,772 tỷ đồng (tăng 8,84% so với cùng kỳ năm 2024) tương đương với 3.912.206 vé; tổng số tiền vé trúng thưởng chênh lệch thừa trả lại cho đại lý xổ số là 71 triệu đồng; vé sai thiếu 142,1 triệu đồng./.