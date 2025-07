Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách hơn 1.562 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có doanh số tiêu thụ 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 445,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.562,36 tỷ đồng (đạt 70,38% kế hoạch năm 2025)

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Kỳ Phương

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính cho tăng hạn mức phát hành vé từ 130 tỷ đồng/ngày lên 140 tỷ đồng/ngày, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 1/6/2025 và tăng 4 kỳ vé xuân Ất Tỵ, mỗi kỳ tăng 20 tỷ đồng, từ đó mở ra cơ hội lớn để Công ty tiếp tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho thấy, doanh số tiêu thụ 3.500 tỷ đồng (đạt 50,22% so với kế hoạch năm) và tăng 9,375% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế 445,5 tỷ đồng (đạt 49,07% so với kế hoạch năm) và tăng 7,828% so với cùng kỳ năm 2024; nộp ngân sách 1.562,36 tỷ đồng (đạt 70,38% kế hoạch năm) và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, thuế thu nhập cá nhân đại lý 116 tỷ đồng, tăng 5,199% so với cùng kỳ năm trước.

Đến thời điểm hiện tại, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã có trên 150 đại lý, phát hành đến 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, chi phí trả thưởng là 1.700,772 tỷ đồng (tăng 8,84% so với cùng kỳ năm 2024) tương đương với 3.912.206 vé; tổng số tiền vé trúng thưởng chênh lệch thừa trả lại cho đại lý xổ số là 71 triệu đồng; vé sai thiếu 142,1 triệu đồng.

Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện như: tài trợ xây dựng nhà cho người nghèo; tài trợ học bổng, hỗ trợ người nghèo,... với tổng số tiền 12,69 tỷ đồng.

Trong đó, có hơn 10,140 tỷ đồng dành để xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Song song đó, công ty còn trao học bổng với số tiền 1,15 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo số tiền 1,4 tỷ đồng.