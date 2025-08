Hải quan khu vực VI tăng thu ngân sách nhờ đột phá trong thúc đẩy thương mại qua biên giới

Thông quan cho hàng hóa tăng hơn 40% Hải quan khu vực VI cho biết, tính đến ngày 30/7/2025, đơn vị đã thông quan cho lượng hàng hóa đạt hơn 4.284,2 triệu USD, tăng 42,57% so với kỳ năm trước (trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 1.171,4 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 3.112,7 triệu USD, tăng 77,82% so với cùng kỳ). Thu ngân sách đạt 6.407 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 99% so với chỉ tiêu giao.