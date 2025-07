Hải quan Việt Nam đồng bảo trợ dự án giải pháp công nghệ hải quan xanh

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Công ty CP Dược phẩm Me Di Sun về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các hồ sơ do Công ty CP Dược phẩm Me Di Sun sản xuất hoặc đứng tên đăng ký trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 30/7.