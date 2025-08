Chứng khoán phái sinh ngày 1/8: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản giảm

Sáng sớm ngày 1/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD tăng 12 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,22%, lên mức 100,03.