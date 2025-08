Phát hành trái phiếu doanh nghiệp quý II vượt 200.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi phục khi giá trị phát hành trong quý II vượt mốc 204.900 tỷ đồng. Hoạt động mua bán trên thị trường thứ cấp sôi động trở lại, lãi suất hạ nhiệt, trong khi nhóm ngân hàng và bất động sản vẫn giữ vai trò dẫn dắt.

Theo báo cáo quý II/2025 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với tổng giá trị phát hành vượt 204.900 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm ưu thế tuyệt đối với 158 đợt, đạt 200.135 tỷ đồng, tương đương 97,7% tổng lượng phát hành. Ngược lại, phát hành ra công chúng chỉ ghi nhận 3 đợt với tổng giá trị 4.800 tỷ đồng, chiếm 2,3%.

Tỷ lệ quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với GDP tại thời điểm cuối quý II/2025 đạt 10,7%, cải thiện nhẹ so với cuối năm 2024. Tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm ngoái và tương đương khoảng 7,8% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Tuy tăng nhẹ, quy mô thị trường vẫn duy trì ổn định quanh mức 1,2 triệu tỷ đồng từ cuối năm 2023 đến nay.

Về cơ cấu phát hành, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với giá trị 153.158 tỷ đồng, chiếm khoảng 70%. Nhóm bất động sản đứng thứ hai với 40.080 tỷ đồng, tương đương 20%. Đáng chú ý, tổng lượng phát hành trong quý II cao gấp nhiều lần giá trị trái phiếu đáo hạn cùng kỳ, chỉ khoảng 35.000 tỷ đồng.

Lãi suất phát hành bình quân trong quý giảm đáng kể, phản ánh xu hướng nới lỏng mặt bằng chi phí vốn. Cụ thể, lãi suất bình quân giảm 17 điểm cơ bản so với quý I và thấp hơn 8 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm bất động sản và công nghiệp ghi nhận mức lãi suất cao nhất, quanh mức 12%/năm.

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng tăng mạnh, đạt 73.117 tỷ đồng – tăng 37,4% so với quý II/2024. Dự kiến trong nửa cuối năm 2025, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn sẽ ở mức 131.601 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu ngân hàng chiếm 44%, tương đương 105.305 tỷ đồng; bất động sản chiếm 38%, tương đương 92.447 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù thị trường phục hồi tích cực, một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nghĩa vụ thanh toán, thể hiện qua giá trị trái phiếu chậm trả lãi và gốc đạt 6.387 tỷ đồng trong quý II.

Trên thị trường thứ cấp, hoạt động giao dịch tiếp tục sôi động với tổng giá trị đạt 340.762 tỷ đồng, bình quân khoảng 5.586 tỷ đồng/ngày – tăng 18% so với quý trước. Các trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44%, trong khi nhóm bất động sản và xây dựng duy trì sức hút với 3/5 mã được giao dịch nhiều nhất thuộc về các doanh nghiệp ngành này./.