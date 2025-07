Vingroup ghi nhận doanh thu 130 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.509 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025

(TBTCO) - Ngày 30/7/2025 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup (Vingroup - mã Ck: VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của VIC trong nửa đầu năm 2025 đạt 130.366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.509 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 đạt 130.366 tỷ đồng, gấp đôi doanh thu nửa đầu năm 2024, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch – nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2025 đạt 4.509 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 964.439 tỷ đồng, tăng 15% so với 31/12/2024.

Với trụ cột Công nghệ – công nghiệp, VinFast tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, với việc bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường trong nước, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, ba mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 6 tiếp tục đứng đầu danh sách các mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Ở mảng xe máy điện, VinFast lập kỷ lục mới với 114.484 xe được bàn giao, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng trong nước sang phương tiện xanh.

Từ tháng 6/2025, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”. Sự kiện mở ra cơ hội dễ dàng nâng cấp từ phương tiện chạy xăng sang ô tô điện và xe máy điện – đi kèm nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Đồng thời, hưởng ứng chủ trương thúc đẩy chuyển đổi xanh của Chính phủ, VinFast đã ra mắt các dòng phương tiện công cộng và vận tải chuyên dụng, tiêu biểu là mẫu xe buýt nhỏ EB 6 kèm phiên bản dành cho học sinh và mẫu xe tải điện mini EC Van.

Cùng với đó, VinFast cũng nâng cao năng lực sản xuất với việc khánh thành nhà máy ô tô thứ hai tại Việt Nam tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất lên đến 200.000 xe/năm.

Tại thị trường quốc tế, VinFast đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái tại châu Á với nhiều thỏa thuận hợp tác đại lý và trung tâm dịch vụ mới tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines – những thị trường có dư địa tăng trưởng xe điện. Hai nhà máy sản xuất ô tô tại Ấn Độ và Indonesia cũng sẽ sớm được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ hai thị trường trọng điểm này. Với 394 showroom trên toàn cầu, VinFast khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng điện hóa phương tiện di chuyển tại khu vực.

Ở khối Thương mại dịch vụ, nửa đầu 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu từ bán bất động sản đạt 70,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67,5 nghìn tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138,2 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II năm 2025.

Song song, Vinhomes thể hiện sức hút trên thị trường với hai dự án trọng điểm mới – Vinhomes Green City tại khu vực Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh và Vinhomes Golden City tại Hải Phòng, nằm tại vị trí kết nối chặt chẽ với các trục hạ tầng mới. Đặc biệt, Vinhomes Green City ghi nhận hơn 2.000 lượt đăng ký chỉ trong vòng 24 giờ sau khi giới thiệu dự án. Đồng thời, trong Quý II, dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân, tọa lạc tại vị trí chiến lược dưới chân đèo Hải Vân, đã được khởi công. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa các công trình thương mại – dịch vụ và du lịch sinh thái, gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, với đà phục hồi mạnh mẽ của ngành, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 7,9 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; và doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt mức 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách đến các cơ sở Vinpearl tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm giải trí – nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vingroup.

Vinpearl mở rộng hệ sinh thái MICE với việc ra mắt VinPalace – tổ hợp trung tâm hội nghị và nhà hát hiện đại,và khách sạn Vinpearl Bắc Ninh trong tháng 7/2025 với 265 phòng tiêu chuẩn 5 sao.

Trong dịp hè 2025, VinWonders ghi dấu ấn ở thị trường phía Bắc với công viên chủ đề tại Vũ Yên (Hải Phòng), quy tụ hơn 2.000 cá thể động vật và 10 phân khu trò chơi đa dạng. Song song đó, chương trình “Việt Nam – Bách Nghệ” tại Vinpearl Nha Trang cũng được ra mắt công chúng, khẳng định chiến lược nâng cao trải nghiệm du lịch – giải trí toàn diện của Vinpearl.

Trong quý II/2025, Vinpearl chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã VPL, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho thương hiệu Vinpearl và hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng của Tập đoàn.

Không dừng lại ở đó, Vingroup cũng ghi nhận nhiều đột phá nổi bật trong các lĩnh vực khác thuộc hệ sinh thái. Ở lĩnh vực Giáo dục, trong quý II, Vinschool triển khai chương trình học về Trí tuệ nhân tạo (AI) từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, đồng thời hợp tác cùng Vinmec triển khai chương trình theo dõi sức khỏe học đường cho 15.000 học sinh tiền tiểu học. Ở lĩnh vực Y tế, Vinmec khẳng định vị thế tiên phong khi thực hiện thành công ca ghép gan cho trẻ 8 tháng tuổi, cùng ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa cho bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, trong bối cảnh các chính sách điều hành vĩ mô nhằm thúc đẩy vai trò của nền kinh tế tư nhân, Vingroup xác định đây là thời điểm chiến lược để bứt phá. Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, tiên phong trong các ngành nghề trọng điểm, nhằm đóng góp sâu rộng hơn cho nền kinh tế và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng./.