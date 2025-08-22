(TBTCO) - Tối 22/8, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính công bố mức điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 21 - 26,6 điểm, trong đó, cao nhất là ngành Kiểm toán với 26,6 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025 ở tất cả ngành như sau:

Theo Học viện Tài chính, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2025 trên Cổng thông tin: https://hvtc.edu.vn hoặc http://kqmb.hust.edu.vn từ ngày 23/8/2025.

Thông tin về tiêu chí phụ trúng tuyển đối với từng ngành/chương trình đào tạo có trong kết quả tra cứu trúng tuyển của thí sinh.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17h00’ ngày 30/8/2025.

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin: https://qlnhaphoc.hvtc.edu.vn theo thông báo và hướng dẫn nhập học của Học viện Tài chính. Thí sinh thực hiện tải Giấy báo nhập học (bản điện tử) sau khi đăng ký nhập học trực tuyến thành công trên Cổng thông tin nhập học của Học viện (Chi tiết tại thông báo hướng dẫn nhập học trực tuyến trên website: https://hvtc.edu.vn). Thí sinh nhận bản chính Giấy báo nhập học tại bàn đón tiếp nhập học trực tiếp.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025 cao nhất 26,6.

Kết thúc thời gian nhập học trực tuyến, thí sinh không xác nhận nhập học trên Cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhập học trên Cổng thông tin nhập học của Học viện Tài chính được xem là từ chối nhập học.

Thời gian nhập học trực tiếp, thời gian học chính khóa được thông báo chi tiết trên website: https://hvtc.edu.vn của Học viện.