(TBTCO) - Thị trường nhà ở phía Nam đang bước vào giai đoạn sôi động khi hàng loạt dự án hạ tầng lớn tăng tốc và nhu cầu nhà ở chất lượng cao tiếp tục mở rộng. Tại Diễn đàn bất động sản nhà ở "Kết nối hiện tại, Kiến tạo tương lai", các chuyên gia CBRE dự báo nguồn cung và mặt bằng giá năm 2025–2026 sẽ phân hóa mạnh nhưng vẫn duy trì triển vọng tích cực.