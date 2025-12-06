|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,522 ▼7K
|15,422 ▼70K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,522 ▼7K
|15,423 ▼70K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,495 ▲1345K
|152 ▼1373K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,495 ▲1345K
|1,521 ▼5K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|148 ▼1337K
|151 ▼1364K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|145,005 ▲143550K
|149,505 ▲149355K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|105,911 ▼375K
|113,411 ▼375K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|9,534 ▼34K
|10,284 ▼34K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|84,769 ▼305K
|92,269 ▼305K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|80,692 ▼291K
|88,192 ▼291K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,623 ▼209K
|63,123 ▼209K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,522 ▼7K
|1,542 ▼7K