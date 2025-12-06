(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/11/2025 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 3.695 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15,96 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,2% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 9,17 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 3,14 tỷ USD, chiếm 19,7%; các ngành còn lại đạt 3,65 tỷ USD, chiếm 22,8%.

Trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2025, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 4,29 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 3,40 tỷ USD, chiếm 21,3%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 1,66 tỷ USD, chiếm 10,4%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 9,8%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 6,3%; Đài Loan 951,1 triệu USD, chiếm 6,0%; Hàn Quốc 659,6 triệu USD, chiếm 4,1%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 1.318 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 11,62 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,52 tỷ USD, chiếm 59,9% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,72 tỷ USD, chiếm 20,7%; các ngành còn lại đạt 5,34 tỷ USD, chiếm 19,4%.

11 tháng, Việt Nam thu hút 33,69 tỷ USD vốn FDI. Ảnh minh họa

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.225 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,11 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 1.238 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,37 tỷ USD và 1.987 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,74 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,0 tỷ USD, chiếm 32,7% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 1,13 tỷ USD, chiếm 18,5%; ngành còn lại 2,99 tỷ USD, chiếm 48,8%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2025 ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của mười tháng trong 5 năm qua. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,56 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,67 tỷ USD, chiếm 7,1%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 754,9 triệu USD, chiếm 3,2%.

Đại diện Cục Thống kê nhận định, FDI 11 tháng năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, chế biến chế tạo và bất động sản. Tuy nhiên, mức giảm nhẹ của vốn đăng ký mới cho thấy cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng quy mô dự án và thu hút dòng vốn chất lượng cao.