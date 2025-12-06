Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại sơ bộ hơn 97.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Mặc dù đạt được những thành tựu nổi bật trong 11 tháng qua, song chúng ta cũng phải đối mặt với tình hình thiên tai, bão lũ hết sức phức tạp. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính đến hết tháng 11 là khoảng 97,1 nghìn tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong 11 tháng của năm 2025 tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật, dù nền kinh tế phải đối mặt với "tác động kép" từ những yếu tố bất lợi trên thế giới và thiệt hại nặng nề do thiên tai trong nước.

Cụ thể, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, với căng thẳng thương mại và bất ổn địa chính trị gia tăng, Việt Nam đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát được lạm phát.

Các chỉ số tài chính và thương mại ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng chỉ tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng 20,34% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ ba khu vực kinh tế ước đạt 915 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, ngay cả khi đã thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 239,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa

Các động lực tăng trưởng của nền kinh tế tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD (tăng 7,4% so với cùng kỳ), và vốn FDI thực hiện đạt khoảng 23,6 tỷ USD (tăng 8,9%).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD, tăng khoảng 17,2% so với cùng kỳ. Xuất khẩu 11 tháng đạt trên 430 tỷ USD, tăng trên 16,1%; nhập khẩu 11 tháng đạt gần 410 tỷ USD, tăng khoảng 18,5%. Việt Nam đạt xuất siêu ước tính trên 20,5 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng gần 9,2%. Khách quốc tế đạt gần 19,2 triệu lượt người, tăng khoảng 21%.

Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận dấu hiệu khả quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng tăng trên 9,3%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 10,6%. Chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) tháng 11 đạt 53,8 điểm.

Đặc biệt, niềm tin kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua việc số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng đạt gần 275,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,1% và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 11 tháng đạt 5,6 triệu tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Thiên tai làm giảm 0,2 - 0,3% tăng trưởng cả năm ở nhiều địa phương

Từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ gần 6,8 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, các bộ, ngành đã xuất cấp trên 35,2 nghìn tấn gạo, hàng hóa thiết yếu cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai; các tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ trên 2,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Mặc dù đạt được những thành tựu nổi bật, song chúng ta phải đối mặt với tình hình thiên tai, bão lũ hết sức phức tạp, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính đến hết tháng 11 là khoảng 97,1 nghìn tỷ đồng, mức thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay (theo số liệu của Cục Thống kê, thiệt hại do thiên tai năm 2024 khoảng 89,25 nghìn tỷ đồng, năm 2023 là 5,1 nghìn tỷ đồng).

Tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: VGP

Ước tính chưa đầy đủ cho thấy, thiên tai đã làm giảm khoảng 1% tốc độ tăng trưởng GRDP Quý IV và 0,2 - 0,3% tăng trưởng cả năm của nhiều địa phương.

Nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 do đó còn nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thời gian còn lại rất ngắn và các động lực tăng trưởng phải đối mặt với rủi ro từ thị trường thế giới và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Vốn FDI đăng ký mới 11 tháng đạt gần 16 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ (10 tháng giảm 7,6%). Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài;

Ngoài ra, kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép, bao gồm áp lực huy động vốn cao, lãi suất liên ngân hàng ở mức cao, và việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường chứng khoán. Điều hành tỷ giá tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh từ cả bên ngoài và bên trong nền kinh tế; một bộ phận người dân có xu hướng gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng, ngoại tệ.

Để khắc phục khó khăn và duy trì đà phát triển, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, trong đó có việc huy động tổng lực thông qua “Chiến dịch Quang Trung” để khôi phục nhà ở, bảo đảm mọi người dân có nhà để đón Tết Nguyên đán 2026.

Về phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, một nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành nỗ lực hơn nữa để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025. Kết quả giải ngân 11 tháng đạt 60,6% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024, nhưng số vốn còn lại phải giải ngân vẫn rất lớn (360 nghìn tỷ đồng).

Mặc dù đối diện với những thách thức lớn, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng cuối năm 2025, song các động lực tăng trưởng đã được củng cố và Chính phủ đang quyết liệt chuẩn bị cho các mục tiêu đột phá trong năm 2026.

Triển vọng năm 2026 được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026, với chủ đề điều hành là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá”. Nghị quyết xác định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 72 chỉ tiêu chủ yếu. Mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2026 là phấn đấu đạt từ 10% trở lên.