Lạng Sơn: Cửa khẩu Hữu Nghị, giảm 30% chi phí, tăng 40% năng lực thông quan

(TBTCO) - Việc Lạng Sơn triển khai thí điểm phương thức vận chuyển hàng hoá hai chiều qua các đường chuyên dụng, lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan từ ngày 10/12/2025 là bước cải thiện mạnh mẽ cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là nhóm hàng nông sản, linh kiện điện tử.

Ngày 5/12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn ban hành thông báo về việc thực hiện thí điểm thực hiện phương thức vận chuyển hàng hoá hai chiều qua các đường chuyên dụng, lối thông quan thuộc cặp cửa khấu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan kể từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 9/12/2026.

Quang cảnh cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn ngày đầu tháng 12/2025. Ảnh: Hải Anh

Tại văn bản này, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua các đường chuyên dụng, lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan về chủ trương thí điểm thực hiện phương thức vận chuyển hàng hóa hai chiều, để doanh nghiệp biết, thực hiện khai báo và đăng ký theo đúng nhu cầu.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, hoạt động vận chuyển hàng hoá hai chiều được tổ chức theo cơ chế mới, cho phép phương tiện sau khi giao hàng xuất khẩu có thể nhận ngay hàng nhập khẩu và quay đầu trở về, không phải chờ đợi hay đổi phương tiện như trước đây. Quy trình này đặc biệt hữu ích với các mặt hàng hoa quả, nông sản, linh kiện điện tử, vốn yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh và giảm tối đa chi phí lưu bãi.

Mỗi năm khu vực Hữu Nghị tiếp nhận bình quân 1,2 -1,4 triệu tấn hàng hoá và khoảng 350.000 lượt phương tiện. Tình trạng ùn ứ vào mùa cao điểm đã từng khiến chi phí logistics của doanh nghiệp tăng 20 - 30%. Việc áp dụng vận chuyển hai chiều được kỳ vọng giúp giảm tối thiểu 30% chi phí vận tải, đồng thời tăng 40% năng lực thông quan nhờ tối ưu vòng quay phương tiện.

Cơ chế mới cho phép xe sau khi giao hàng xuất khẩu được tiếp tục nhận hàng nhập khẩu và quay đầu ngay trong 24 giờ, không phải đổi xe, không chờ đợi kéo dài như trước. Với nhiều doanh nghiệp nông sản, một chuyến xe quay vòng nhanh có thể giúp tiết kiệm 5 - 7 triệu đồng/chuyến; với doanh nghiệp điện tử, việc giảm thời gian lưu bãi giúp hạn chế rủi ro hư hại linh kiện, vốn gây thiệt hại lớn.

Hệ thống đăng ký trực tuyến nhu cầu vận chuyển hai chiều cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động kế hoạch, hạn chế hoàn toàn thủ tục giấy tờ dư thừa. Trong giai đoạn chuẩn bị thí điểm, đã có hơn 120 doanh nghiệp tại Lạng Sơn đăng ký tham gia, chiếm gần 70% doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu qua Hữu Nghị.