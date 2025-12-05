|Nestlé Việt Nam nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam Tiên phong thực hành ESG, Nestlé Việt Nam lan tỏa thông lệ tốt về thúc đẩy bình đẳng giới
Tại sự kiện, lãnh đạo Nestlé Việt Nam cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đặt ra những mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm và thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) vinh dự nhận danh hiệu "Ngôi sao CSI" do VCCI trao tặng. Ảnh: HA
Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm Chương trình CSI được triển khai, với quy mô và chất lượng ngày càng được mở rộng, khẳng định vị thế là một trong những hoạt động uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững tại Việt Nam. Tại sự kiện, với 5 năm liên tiếp nằm trong top 10 những doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, Nestlé Việt Nam đã được trao tặng danh hiệu Ngôi sao CSI.
Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: “Chúng tôi đã và đang nỗ lực xây dựng CSI trở thành hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi bền vững doanh nghiệp quốc gia, chuyển hóa bộ chỉ số này thành động lực kiến tạo - nơi doanh nghiệp không chỉ được công nhận với các danh hiệu, mà còn cùng nhau định hình tương lai phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.
Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA
Với vai trò là đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển với định hướng tăng trưởng xanh, Nestlé khẳng định vai trò đối tác chiến lược. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để mọi hoạt động kinh doanh đều gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước"./
|Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Nestlé kiên định với triết lý “Tạo Giá trị chung”, không chỉ mở rộng đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mà còn thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đa bên. Bằng việc định hướng mục tiêu kinh doanh phù hợp với ưu tiên quốc gia, Nestlé khẳng định nguyên tắc: đầu tư có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội.