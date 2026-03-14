Ngày 14/3: Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các khu vực

Giá heo hơi hôm nay (14/3) biến động trái chiều giữa các khu vực. Trong đó, một số địa phương tại miền Bắc và miền Trung tăng 1.000 đồng/kg, thì miền Nam tiếp tục giảm tại nhiều tỉnh. Mức giá cao nhất trên thị trường hiện ghi nhận 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương ở miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại một địa phương so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg. Tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ mức 61.000 đồng/kg, còn Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng và giảm cục bộ so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 62.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Trái lại, heo hơi tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 62.000 đồng/kg; Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg còn 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Thanh Hóa và Gia Lai tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm tại hầu hết các địa phương so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở 65.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 66.000 đồng/kg, là địa phương có mức giá cao nhất khu vực. Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, tgiá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương ở miền Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung xuất hiện một số điểm tăng nhẹ. Mức giá cao nhất trên thị trường hiện duy trì ở 66.000 đồng/kg./.