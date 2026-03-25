Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Giá cà phê giảm nhẹ

Ghi nhận vào sáng sớm ngày 25/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Hiện giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg, giảm khoảng 300 - 500 đồng/kg tùy địa phương.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 300 đồng/kg so với phiên trước, hiện được thu mua ở mức 93.700 đồng/kg, cao nhất trong các vùng trồng cà phê trọng điểm. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đang được các thương lái thu mua ở mức 93.500 đồng/kg, giảm khoảng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp hơn, với giá giao dịch khoảng 92.600 đồng/kg sau khi giảm 400 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng có xu hướng giảm trong phiên giao dịch gần nhất. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,73% (tương đương 27 USD/tấn), xuống còn 3.637 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,27% (10 USD/tấn), đạt 3.558 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,88% (2,75 US cent/pound), xuống còn 307 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,82% (2,5 US cent/pound), xuống còn 299,85 US cent/pound.

Diễn biến giảm trên cả hai sàn cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó.

Giá tiêu duy trì ổn định

Khảo sát thị trường sáng 25/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm vẫn duy trì ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó. Hiện giá tiêu trong nước dao động phổ biến trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) hiện được các đại lý thu mua ở mức 135.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu phổ biến quanh mốc 135.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, sau khi giảm mạnh trong tuần trước do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới, thị trường tiêu nội địa đang bước vào giai đoạn ổn định hơn khi lượng hàng bán ra không còn tăng mạnh. Nhiều nông dân hiện có xu hướng bán ra từng phần để trang trải chi phí sản xuất, đồng thời giữ lại một phần sản lượng chờ diễn biến giá thuận lợi hơn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không biến động trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.994 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.050 USD/tấn và tiêu đen Malaysia được niêm yết khoảng 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại tiêu chuẩn 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.260 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở mức 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Diễn biến đi ngang của giá tiêu thế giới cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng khi nguồn cung vụ mới bắt đầu được đưa ra thị trường nhưng nhu cầu chưa có sự bứt phá rõ rệt./.