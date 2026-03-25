Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (25/3) điều chỉnh giảm khoảng 300 - 500 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn duy trì ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó.
Giá cà phê giảm nhẹ

Ghi nhận vào sáng sớm ngày 25/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Hiện giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg, giảm khoảng 300 - 500 đồng/kg tùy địa phương.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 300 đồng/kg so với phiên trước, hiện được thu mua ở mức 93.700 đồng/kg, cao nhất trong các vùng trồng cà phê trọng điểm. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đang được các thương lái thu mua ở mức 93.500 đồng/kg, giảm khoảng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp hơn, với giá giao dịch khoảng 92.600 đồng/kg sau khi giảm 400 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng có xu hướng giảm trong phiên giao dịch gần nhất. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,73% (tương đương 27 USD/tấn), xuống còn 3.637 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,27% (10 USD/tấn), đạt 3.558 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,88% (2,75 US cent/pound), xuống còn 307 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,82% (2,5 US cent/pound), xuống còn 299,85 US cent/pound.

Diễn biến giảm trên cả hai sàn cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu dao động phổ biến trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng 25/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm vẫn duy trì ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó. Hiện giá tiêu trong nước dao động phổ biến trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) hiện được các đại lý thu mua ở mức 135.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu phổ biến quanh mốc 135.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, sau khi giảm mạnh trong tuần trước do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới, thị trường tiêu nội địa đang bước vào giai đoạn ổn định hơn khi lượng hàng bán ra không còn tăng mạnh. Nhiều nông dân hiện có xu hướng bán ra từng phần để trang trải chi phí sản xuất, đồng thời giữ lại một phần sản lượng chờ diễn biến giá thuận lợi hơn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không biến động trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.994 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.050 USD/tấn và tiêu đen Malaysia được niêm yết khoảng 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại tiêu chuẩn 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.260 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở mức 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Diễn biến đi ngang của giá tiêu thế giới cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng khi nguồn cung vụ mới bắt đầu được đưa ra thị trường nhưng nhu cầu chưa có sự bứt phá rõ rệt./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 2/2: Giá heo hơi biến động trái chiều, hồ tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 2/2: Giá heo hơi biến động trái chiều, hồ tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Giá tiêu hôm nay ngày 12/8 duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay ngày 12/8 duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay 11/8 dao động từ 70.500 – 74.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 11/8 dao động từ 70.500 – 74.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng

Ngày 25/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Đọc thêm

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng “cháy vé” khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Giá bạc trong nước hôm nay (24/3) tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong khi bạc thế giới phục hồi nhẹ, giúp thị trường kim loại quý dần lấy lại đà tăng.
Ngày 24/3: Giá cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng cao, hồ tiêu ở vùng thấp

Ngày 24/3: Giá cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng cao, hồ tiêu ở vùng thấp

Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
Ngày 24/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng giữa cao điểm thu hoạch

Ngày 24/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng giữa cao điểm thu hoạch

Giá lúa gạo hôm nay (24/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Trong bối cảnh vụ đông xuân bước vào cao điểm thu hoạch, nông dân ở nhiều địa phương vẫn kém vui vì giá lúa giảm sâu, đầu ra khó khăn.
Ngày 24/3: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn châu Á

Ngày 24/3: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay (24/3) phân hóa giữa các sàn châu Á do lo ngại nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Ngày 24/3: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương

Ngày 24/3: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay (24/3) tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương. Trong đó, giá heo tại miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, trong khi thương lái tại miền Nam thu mua heo với mức giá cao, nhiều nơi duy trì mốc 69.000 đồng/kg.
Ngày 24/3: Giá thép đảo chiều tăng, quặng sắt tiếp đà giảm

Ngày 24/3: Giá thép đảo chiều tăng, quặng sắt tiếp đà giảm

Giá thép trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/3) nhích nhẹ trong khi quặng sắt tiếp đà giảm. Thị trường vẫn tiếp tục thận trọng trước căng thẳng thương mại toàn cầu, dù giá sắt thép có diễn biến tích cực hơn vào tháng 3.
Giá phân bón được dự báo tăng mạnh nửa đầu năm 2026

Giá phân bón được dự báo tăng mạnh nửa đầu năm 2026

(TBTCO) - Giá phân bón được dự báo duy trì xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2026 và neo ở mức cao do nguồn cung toàn cầu bị siết chặt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng

Ngày 25/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (22/3): Thế giới giảm, "chợ đen" biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (22/3): Thế giới giảm, "chợ đen" biến động trái chiều