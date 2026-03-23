Giá phân bón được dự báo tăng mạnh nửa đầu năm 2026

(TBTCO) - Giá phân bón được dự báo duy trì xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2026 và neo ở mức cao do nguồn cung toàn cầu bị siết chặt.

Theo dự báo của Chứng khoán SHS, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, giá phân bón nhiều khả năng duy trì xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 và sau đó neo ở mức nền cao. Động lực chính đến từ nhiều yếu tố đồng thời tác động lên cung - cầu toàn cầu.

Trước hết, Ấn Độ dự kiến tiếp tục mở thầu nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn ure trước tháng 3/2026, trong khi nhu cầu tại quốc gia này vẫn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, căng thẳng tại khu vực Trung Đông khiến chi phí bảo hiểm và logistics gia tăng, kéo theo giá thành vận chuyển phân bón tăng lên.

Đồng thời, việc một số quốc gia xuất khẩu lớn tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát nguồn cung trong nửa đầu năm 2026, cùng với chính sách thuế nhập khẩu mới của Liên minh châu Âu đối với phân bón từ Nga và Belarus, cũng góp phần siết chặt nguồn cung toàn cầu. Đáng chú ý, mức thuế này được dự kiến tăng dần trong 3 năm, từ 6,5% lên khoảng 100% vào năm 2028, qua đó tạo áp lực đáng kể lên thị trường.

Ở chiều cầu, nhu cầu phân bón được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt phục vụ cho vụ xuân - hè tại nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời gắn với nhu cầu cải tạo đất và tái gieo trồng sau các đợt thiên tai. Bên cạnh đó, kỳ vọng giá gạo duy trì ở mức hợp lý cũng góp phần cải thiện khả năng chi trả của nông dân, qua đó hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ phân bón.

Trong nước, yếu tố chính sách tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Việc áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón từ ngày 1/7/2025 giúp các doanh nghiệp được khấu trừ thuế đầu vào, qua đó cải thiện chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh so với hàng nhập khẩu.

Cùng với đó, điều kiện thời tiết được dự báo thuận lợi khi hiện tượng La Nina có thể kéo dài đến hết quý I/2026 trước khi chuyển sang trạng thái trung tính trong phần còn lại của năm. Diễn biến này giúp lượng mưa phân bổ đều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động canh tác và sử dụng phân bón. Lượng mưa dồi dào cũng hỗ trợ thủy điện, qua đó giảm áp lực cạnh tranh nguồn cung khí, mang lại lợi thế nhất định cho các doanh nghiệp sản xuất phân đạm.

Nhờ hưởng lợi từ việc giá nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức thấp trong khi giá phân bón trong nước giữ nền cao, các doanh nghiệp trong ngành đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 tương đối tích cực, tạo nền tảng cho triển vọng ổn định trong thời gian tới./.