Xã hội

Ngành chăn nuôi đối mặt áp lực chi phí và cơ hội tái cấu trúc

Diệu Hoa

15:14 | 07/04/2026
(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với “áp lực kép” với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
aa

Áp lực chi phí gia tăng, người chăn nuôi “kẹt giữa hai đầu”

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) đã điều chỉnh tăng giá từ 100 - 300 đồng/kg do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Đến đầu tháng 3/2026, căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng, kéo theo chi phí logistics leo thang, tiếp tục đẩy giá thức ăn chăn nuôi trong nước tăng thêm.

Tại nhiều địa phương như An Giang, giá TACN đã tăng 7.000 - 12.000 đồng/bao (25 - 40 kg). Hiện thức ăn cho lợn con khoảng 480.000 đồng/bao 25 kg; thức ăn cho lợn thịt dao động 360.000 - 370.000 đồng/bao; thức ăn gia cầm phổ biến từ 260.000 - 370.000 đồng/bao; một số loại thức ăn cho gia súc khác ở mức 330.000 - 350.000 đồng/bao. Đây là mức tăng đáng kể trong bối cảnh người chăn nuôi vốn đã chịu nhiều áp lực chi phí.

Từ đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh tăng giá từ 100 - 300 đồng/kg. Ảnh: Đức Thanh

Nguyên nhân chính đến từ sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Việt Nam hiện phải nhập khẩu phần lớn ngô, đậu tương từ Mỹ và Brazil. Trong khi đó, giá các mặt hàng này trên thị trường quốc tế đều tăng: ngô tăng 2 - 4%, đậu tương tăng 1 - 2%... Đặc biệt, các phụ gia quan trọng như lysine, methionine tăng mạnh 25 - 60% do nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Hệ quả là giá TACN thành phẩm trong nước có thể tăng thêm 5 - 10%. Thực tế, từ đầu tháng 3/2026, nhiều doanh nghiệp đã tăng giá cám lợn, cám gia cầm và thức ăn đậm đặc thêm 200 - 300 đồng/kg để bù đắp chi phí.

Trong khi đó, giá sản phẩm chăn nuôi lại diễn biến theo chiều ngược lại. Giá lợn hơi trong tháng 3 giảm mạnh tại cả ba miền, xuống còn 61.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá gà thịt và gà công nghiệp cũng giảm sâu, có nơi giảm tới 10.000 đồng/kg. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung dồi dào trong khi sức mua chưa phục hồi.

Điểm sáng hiếm hoi là giá trứng gà tăng nhẹ tại cả ba miền, nhưng mức tăng không đủ bù đắp chi phí đầu vào. Điều này khiến người chăn nuôi rơi vào thế “kẹt giữa hai đầu”: chi phí tăng nhưng giá bán giảm, lợi nhuận bị bào mòn đáng kể.

Hai kịch bản thị trường: Biến động hay sớm ổn định?

Mới đây, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đưa ra hai kịch bản cho thị trường TACN và chăn nuôi trong thời gian tới, phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị.

Ở kịch bản tích cực, nếu xung đột tại Trung Đông sớm kết thúc và các tuyến vận tải, đặc biệt là eo biển Hormuz được khai thông, giá nguyên liệu nhập khẩu sẽ giảm dần. Khi đó, chi phí TACN có thể giảm khoảng 3 - 5%, giúp thị trường ổn định trở lại.

Ngược lại, nếu xung đột kéo dài sang quý II/2026, tác động sẽ nghiêm trọng hơn. Giá dầu có thể duy trì ở mức 90-100 USD/thùng, kéo theo giá nguyên liệu TACN tăng thêm 5-10%. Trong kịch bản này, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng tới 15-20%, còn thức ăn bổ sung tăng 25-40%.

Không chỉ vậy, sự gián đoạn nguồn cung phân bón từ Trung Đông có thể khiến thế giới thiếu hụt 20 - 30% nguồn cung nitơ, góp phần đẩy lạm phát thực phẩm toàn cầu tăng thêm 3 - 5%. Tại châu Á, nguy cơ thiếu hụt cục bộ nguyên liệu hoàn toàn có thể xảy ra trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026.

Với Việt Nam, chi phí chăn nuôi có thể tăng 10 - 15%, khiến lợi nhuận giảm 10 - 20%. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vốn có sức chống chịu yếu có nguy cơ thua lỗ hoặc phải thu hẹp sản xuất.

Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh, trong bối cảnh này, cần khẩn trương tối ưu chi phí logistics, lựa chọn phương án vận chuyển hợp lý và ký kết hợp đồng dài hạn để ổn định chi phí. Đồng thời, các trang trại nên đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo như biogas, điện mặt trời nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần phát triển mạnh vùng nguyên liệu trong nước, đặc biệt là ngô và đậu tương. Đồng thời, cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để xây dựng công thức thức ăn tối ưu, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Bên cạnh thách thức, thị trường cũng mở ra những cơ hội mới. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, dù chịu ảnh hưởng của xung đột, khu vực Trung Đông vẫn duy trì nhu cầu nhập khẩu nông sản khoảng 1,5 tỷ USD/năm từ Việt Nam. Trong thời gian tới, nhu cầu đối với sản phẩm chế biến sâu như thịt gà đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn và thuốc thú y được dự báo sẽ tăng.

Đây là cơ hội để ngành chăn nuôi chuyển từ xuất khẩu thô sang sản phẩm giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, cần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian kiểm dịch, cấp phép và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường nhanh hơn.

Từ khóa:
ngành chăn nuôi biến động giá giá nguyên liệu thế giới tăng căng thẳng địa chính trị ngành chăn nuôi Việt Nam

Bài liên quan

Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

Dành cho bạn

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng gửi thư chúc mừng 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2026), thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể trên cả nước.
Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

(TBTCO) - Chương trình tập huấn tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường gắn kết phong trào thanh niên với công việc chuyên môn và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.
Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật

(TBTCO) - Tháng Thanh niên 2026 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ghi nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực và kết quả tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ.
Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

