Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

Phản hồi tích cực

“Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các bộ, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, nhà thầu trước biến động giá và tình trạng khan hiếm nhiên liệu, vật liệu xây dựng tại các công trình giao thông trọng điểm” - ông Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình đường bộ Việt Nam (VARSI) chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.

Ông Trần Chủng cho biết, sau khi có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Chính phủ và các bộ: Tài chính, Xây dựng, Công an để phản ánh tình hình biến động giá, khan hiếm nguồn nhiên liệu, vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, VARSI đã nhận được những phản hồi tích cực.

Thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 làn xe.

Cụ thể, cùng với Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của VARSI, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến phản hồi đối với đề xuất của hiệp hội.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, VARSI cho biết, do giá nhiên liệu là yếu tố cấu thành trong hầu hết các loại vật liệu xây dựng (đá dăm, cát, nhựa đường, thép, xi măng...) và chi phí ca máy thi công, mức tăng giá xăng dầu đã kéo theo hiệu ứng tăng giá lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng vật liệu, nhân công và dịch vụ thi công.

Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng cao; xuất hiện tình trạng các mỏ không bán trực tiếp cho nhà thầu theo thông báo giá của địa phương, mà thông qua các đơn vị trung gian, làm giá bị đẩy lên khoảng 1,3 - 1,5 lần so với công bố.

Trong khi đó, việc cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng tại một số địa phương còn chậm so với diễn biến thực tế của thị trường, khiến các nhà thầu phải gánh chịu khoản chênh lệch chi phí phát sinh lớn mà chưa có cơ chế bù đắp kịp thời, ảnh hưởng đến dòng tiền, năng lực tài chính và khả năng duy trì thi công liên tục.

“Cùng với việc tạo điều kiện để nhà thầu có thể mua nhiên liệu số lượng lớn, giúp công tác thi công không bị gián đoạn, các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, có cơ chế cập nhật, điều chỉnh kịp thời các chỉ số giá xây dựng, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng phù hợp với diễn biến thị trường; tạo cơ sở pháp lý để các chủ đầu tư và nhà thầu điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định” - Chủ tịch VARSI kiến nghị.

Chung tay gỡ khó

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, đầu tuần này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

Việc xuất hiện biến động bất thường của giá vật liệu xây dựng sẽ tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai công trình, làm gia tăng chi phí đầu tư, phát sinh vướng mắc trong thực hiện hợp đồng xây dựng, qua đó ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để kiểm soát tình hình, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kịp thời cập nhật, điều chỉnh và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp với mặt bằng giá thị trường. Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, cần thực hiện công bố giá theo tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết, nhằm tạo cơ sở cho các đơn vị lập và điều chỉnh dự toán, bảo đảm quản lý hợp đồng xây dựng hiệu quả.

“Trong một thị trường ngày càng biến động, bài toán thi công hạ tầng giao thông không còn là câu chuyện "làm nhanh - làm đúng", mà còn cần thêm "làm thông minh và thích ứng linh hoạt". Nếu không kịp thời điều chỉnh cả ở cấp độ tổ chức thi công lẫn cơ chế, chính sách, mỗi đợt tăng giá vật liệu sẽ tiếp tục trở thành lực cản đối với tiến độ và hiệu quả đầu tư của các dự án hạ tầng chiến lược”. Ông Phạm Văn Khôi - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành

“Không để xảy ra tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng” - ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Cần nói thêm rằng, trong khi chờ đợi các cơ chế hỗ trợ phù hợp từ cấp có thẩm quyền như bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu; tăng tỷ lệ tạm ứng; áp dụng cơ chế bù giá linh hoạt…, nhiều nhà thầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đã chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công theo hướng linh hoạt hơn, nhằm bảo đảm mục tiêu “kép”: vừa giữ tiến độ, vừa kiểm soát, tối ưu chi phí.

Theo ông Phạm Văn Khôi - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, đơn vị đang đảm nhận nhiều gói thầu quy mô lớn tại các dự án cao tốc như Chợ Mới - Bắc Kạn, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, cầu Tứ Liên (TP. Hà Nội), với mức tăng giá dầu diesel và vật liệu xây dựng như hiện nay, cũng như hầu hết các doanh nghiệp trong ngành, công ty này đang đứng trước nguy cơ lỗ 10 - 15%.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành vẫn nỗ lực huy động mọi nguồn lực, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết để tập trung vốn cho công trường, duy trì thi công “3 ca, 4 kíp” trong thời gian dài nhất có thể.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng cam kết với chủ đầu tư, bên cạnh việc tiết kiệm, tối ưu chi phí, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đang đẩy mạnh ứng dụng các công cụ số như mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống quản lý thiết bị, nhiên liệu…, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành thi công.

Bên cạnh đó, nhà thầu này cũng tăng cường áp dụng các biện pháp thi công tiết kiệm vật liệu, tối ưu kết cấu, tận dụng tối đa nguồn vật liệu tại chỗ. Việc tái sử dụng đất, đá đào được ưu tiên, không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn rút ngắn thời gian vận chuyển./.