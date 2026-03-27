Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

Anh Minh

13:47 | 27/03/2026
(TBTCO) - Trong khi chờ hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều nhà thầu đã chủ động thay đổi biện pháp tổ chức thi công để giảm thiểu tác động từ biến động giá, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
Phản hồi tích cực

“Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các bộ, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, nhà thầu trước biến động giá và tình trạng khan hiếm nhiên liệu, vật liệu xây dựng tại các công trình giao thông trọng điểm” - ông Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình đường bộ Việt Nam (VARSI) chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.

Ông Trần Chủng cho biết, sau khi có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Chính phủ và các bộ: Tài chính, Xây dựng, Công an để phản ánh tình hình biến động giá, khan hiếm nguồn nhiên liệu, vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, VARSI đã nhận được những phản hồi tích cực.

Thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 làn xe.

Cụ thể, cùng với Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của VARSI, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến phản hồi đối với đề xuất của hiệp hội.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, VARSI cho biết, do giá nhiên liệu là yếu tố cấu thành trong hầu hết các loại vật liệu xây dựng (đá dăm, cát, nhựa đường, thép, xi măng...) và chi phí ca máy thi công, mức tăng giá xăng dầu đã kéo theo hiệu ứng tăng giá lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng vật liệu, nhân công và dịch vụ thi công.

Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng cao; xuất hiện tình trạng các mỏ không bán trực tiếp cho nhà thầu theo thông báo giá của địa phương, mà thông qua các đơn vị trung gian, làm giá bị đẩy lên khoảng 1,3 - 1,5 lần so với công bố.

Trong khi đó, việc cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng tại một số địa phương còn chậm so với diễn biến thực tế của thị trường, khiến các nhà thầu phải gánh chịu khoản chênh lệch chi phí phát sinh lớn mà chưa có cơ chế bù đắp kịp thời, ảnh hưởng đến dòng tiền, năng lực tài chính và khả năng duy trì thi công liên tục.

“Cùng với việc tạo điều kiện để nhà thầu có thể mua nhiên liệu số lượng lớn, giúp công tác thi công không bị gián đoạn, các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, có cơ chế cập nhật, điều chỉnh kịp thời các chỉ số giá xây dựng, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng phù hợp với diễn biến thị trường; tạo cơ sở pháp lý để các chủ đầu tư và nhà thầu điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định” - Chủ tịch VARSI kiến nghị.

Chung tay gỡ khó

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, đầu tuần này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

Việc xuất hiện biến động bất thường của giá vật liệu xây dựng sẽ tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai công trình, làm gia tăng chi phí đầu tư, phát sinh vướng mắc trong thực hiện hợp đồng xây dựng, qua đó ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để kiểm soát tình hình, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kịp thời cập nhật, điều chỉnh và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp với mặt bằng giá thị trường. Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, cần thực hiện công bố giá theo tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết, nhằm tạo cơ sở cho các đơn vị lập và điều chỉnh dự toán, bảo đảm quản lý hợp đồng xây dựng hiệu quả.

“Trong một thị trường ngày càng biến động, bài toán thi công hạ tầng giao thông không còn là câu chuyện "làm nhanh - làm đúng", mà còn cần thêm "làm thông minh và thích ứng linh hoạt". Nếu không kịp thời điều chỉnh cả ở cấp độ tổ chức thi công lẫn cơ chế, chính sách, mỗi đợt tăng giá vật liệu sẽ tiếp tục trở thành lực cản đối với tiến độ và hiệu quả đầu tư của các dự án hạ tầng chiến lược”.

Ông Phạm Văn Khôi - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành

“Không để xảy ra tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng” - ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Cần nói thêm rằng, trong khi chờ đợi các cơ chế hỗ trợ phù hợp từ cấp có thẩm quyền như bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu; tăng tỷ lệ tạm ứng; áp dụng cơ chế bù giá linh hoạt…, nhiều nhà thầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đã chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công theo hướng linh hoạt hơn, nhằm bảo đảm mục tiêu “kép”: vừa giữ tiến độ, vừa kiểm soát, tối ưu chi phí.

Theo ông Phạm Văn Khôi - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, đơn vị đang đảm nhận nhiều gói thầu quy mô lớn tại các dự án cao tốc như Chợ Mới - Bắc Kạn, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, cầu Tứ Liên (TP. Hà Nội), với mức tăng giá dầu diesel và vật liệu xây dựng như hiện nay, cũng như hầu hết các doanh nghiệp trong ngành, công ty này đang đứng trước nguy cơ lỗ 10 - 15%.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành vẫn nỗ lực huy động mọi nguồn lực, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết để tập trung vốn cho công trường, duy trì thi công “3 ca, 4 kíp” trong thời gian dài nhất có thể.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng cam kết với chủ đầu tư, bên cạnh việc tiết kiệm, tối ưu chi phí, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đang đẩy mạnh ứng dụng các công cụ số như mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống quản lý thiết bị, nhiên liệu…, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành thi công.

Bên cạnh đó, nhà thầu này cũng tăng cường áp dụng các biện pháp thi công tiết kiệm vật liệu, tối ưu kết cấu, tận dụng tối đa nguồn vật liệu tại chỗ. Việc tái sử dụng đất, đá đào được ưu tiên, không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn rút ngắn thời gian vận chuyển./.

Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng về nhu cầu nhà ở của người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội. Từ quy hoạch quỹ đất, hoàn thiện cơ chế chính sách đến kiểm soát giá bán, địa phương này từng bước hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo an sinh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.
Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

(TBTCO) - Nguồn cung bất động sản phục hồi nhanh và ngày càng đa dạng đang mở rộng lựa chọn cho người mua, nhưng đồng thời cũng đẩy thị trường vào trạng thái phân hóa rõ nét. Dòng tiền không còn dàn trải mà dịch chuyển có chọn lọc, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận.
“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận những con số khởi sắc. Tuy nhiên, đằng sau những bảng biểu tăng trưởng rực rỡ là một khoảng tối về quản lý nhân sự và tổ chức giao dịch mà nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ trở thành "gót chân Achilles" của toàn ngành.
Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
Kinh nghiệm đấu thầu dự án dưới góc nhìn chuyên gia thực chiến

Theo các chuyên gia và nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, nếu muốn trúng thầu dự án, doanh nghiệp cần nắm vững pháp luật, nâng cao năng lực và tận dụng đấu thầu rộng rãi để gia tăng cạnh tranh, tối ưu chi phí. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp không thể tiếp cận đấu thầu bằng tư duy ngắn hạn.
Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo dữ liệu của batdongsan.com, thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2026 đang bước vào nhịp điều chỉnh. Mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chưa sôi động, nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì.
Bất động sản hạng sang định hình vai trò mới trong dòng vốn lớn

(TBTCO) - Sự phát triển nhanh chóng của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hành vi tích lũy tài sản của tầng lớp giàu. Từ một sản phẩm mang tính tiêu dùng cao cấp, bất động sản hạng sang đang dần trở thành kênh đầu tư và bảo toàn giá trị của dòng vốn lớn.
Làm rõ phương án đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc

(TBTCO) - Doanh nghiệp tư nhân sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đạt tối thiểu 4 làn xe.
