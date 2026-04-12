Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Anh Minh

22:19 | 12/04/2026
(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu chưa từng có tiền lệ là khởi công “siêu dự án" Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có vốn đầu tư lên tới 67,34 tỷ USD vào cuối tháng 12/2026, cần có thêm những giải pháp đột phá.
Thách thức lớn

Vừa có thêm những định hướng quan trọng cho các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai công trình hạ tầng đường sắt có quy mô lớn, phức tạp về công nghệ bậc nhất từ trước đến nay, nếu chiểu theo Kết luận số 711/TB-VPQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 172/2024/QH15 về chủ trương đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (tại Phiên họp thứ 56, tháng 4/2026).

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong việc triển khai thực hiện dự án thời gian qua và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tiến độ thực hiện công trình thực tế đang có dấu hiệu chậm so với kế hoạch đề ra.

Phối cảnh một đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị đầu tư; bảo đảm chất lượng và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định. Quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình kỹ thuật, trình tự pháp lý, nhằm bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.

Trước đó, trong Báo cáo số 2137/BC-UBKTTC15 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 3/2026, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đã nêu một số nút thắt lớn đang làm chậm tiến độ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đặc biệt là tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024.

Tổng chiều dài khoảng 1.541 km.

Quy mô đầu tư: xây dựng mới toàn tuyến đường đôi, khổ 1.435 mm; tốc độ thiết kế 350 km/giờ; tải trọng 22,5 tấn/trục.

Hệ thống gồm 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; phương tiện, thiết bị đồng bộ.

Vận chuyển hành khách là chủ yếu, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh; có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.713.548 tỷ đồng (khoảng 67,34 tỷ USD).

Nguồn vốn: ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hình thức đầu tư: đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh.

Tiến độ: lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035.

Được áp dụng 20 chính sách đặc thù, đặc biệt.

Theo Nghị quyết số 106/NQ-CP, Chính phủ đặt mục tiêu khởi công dự án vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, đến nay, 4 gói thầu tư vấn cốt lõi (TV-02, TV-03, TV-04, TV-05) vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu và mới đang ở giai đoạn lập kế hoạch. Riêng gói thầu TV-01 (tư vấn hỗ trợ quản lý dự án), dù đã ký hợp đồng ngày 8/1/2026, nhưng nhiệm vụ mới dừng lại ở bước lập hồ sơ lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy trình thiết kế kỹ thuật tổng thể dự kiến kéo dài 30 - 48 tháng. Như vậy, ngay cả khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn trong thời điểm này, thì thời điểm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi và đủ điều kiện khởi công dự án một cách “thực chất” chắc chắn sẽ vượt xa mốc tháng 12/2026.

Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, mục tiêu khởi công dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vào tháng 12/2026 là thách thức lớn. Cơ quan này đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan đánh giá một cách thực chất, khoa học, khả thi về mốc thời gian triển khai dự án.

Đồng thời, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý, quá trình triển khai cần bảo đảm thận trọng, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình kỹ thuật, trình tự pháp lý, nhằm bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp đột phá để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi cần thiết.

Đường găng chính

Cần phải nói thêm rằng, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hiện được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng thời là “đường găng” quyết định tiến độ của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ làm rõ các tham số then chốt nhằm xác định chính xác công nghệ, quy mô, hướng tuyến, tổng mức đầu tư, phương án phân chia dự án thành các dự án thành phần, cũng như thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED).

“Đây cũng là những cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn hình thức đầu tư, bao gồm đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, qua đó bảo đảm tính khả thi về tài chính, tiến độ và khả năng, mức độ tham gia của các doanh nghiệp trong nước” - lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết.

Bên cạnh đó, dù được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù, công tác giải phóng mặt bằng của dự án khó có thể “đi trước một bước” do phụ thuộc vào hướng tuyến và các yếu tố kỹ thuật cơ bản do tư vấn xác định trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện nay, các địa phương mới chỉ triển khai công tác kiểm đếm, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và đầu tư các khu tái định cư.

Được biết, trong Báo cáo số 74/BC-CP ngày 10/3/2026 gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 172/2024/QH15, Chính phủ cũng đánh giá, việc rút ngắn tiến độ để bảo đảm khởi công dự án vào tháng 12/2026 là rất khó khăn, thách thức và chưa có tiền lệ.

Theo đó, thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (thực hiện thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở) đối với một dự án có quy mô, phạm vi đặc biệt lớn như dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, lần đầu triển khai tại Việt Nam, dự kiến kéo dài 30 - 48 tháng.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đường sắt tốc độ cao (không thực hiện thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở) thường kéo dài đáng kể. Ví dụ, tuyến Mumbai - Ahmedabad (Ấn Độ), dài 508 km, có thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 18 tháng; tuyến Seoul - Busan (Hàn Quốc) dài 412 km, có thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tới 76 tháng…

Được biết, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 về việc triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, đối với việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Chính phủ giao Bộ Xây dựng thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2026.

Đồ họa: Phương Anh
Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án đường sắt

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án đường sắt

Thêm tín hiệu thuận cho “siêu” dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Thêm tín hiệu thuận cho “siêu” dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Dành cho bạn

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính quý I năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính quý I năm 2026

Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Đọc thêm

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

(TBTCO) - Khu bến Liên Chiểu sẽ là đòn bẩy để Đà Nẵng thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đợt 3 (trong tháng 4/2026) đối với 7 khu vực và không đấu giá với 4 khu vực.
Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

(TBTCO) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy - công trình hạ tầng động lực của tỉnh Quảng Trị - đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào vận hành bến đầu tiên.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

(TBTCO) - Việc xây dựng cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế mở Dung Quất được kỳ vọng sẽ “mở khóa” các điểm nghẽn về vốn, hạ tầng và chính sách, kích hoạt dòng vốn lớn, từng bước đưa Quảng Ngãi trở thành vùng kinh tế động lực của miền Trung.
“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo từ 9-10/4, tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

(TBTCO) - Gia Lai đã chốt chủ trương thành lập 3 khu công nghệ số tập trung. Đến nay, 2 khu công nghệ số được công nhận gồm Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn và Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm