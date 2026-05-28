TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

Ngày 28/5, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Thành phố và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau một năm triển khai, mô hình mới đã tạo ra nhiều chuyển biến trong vận hành bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã.

Theo đánh giá của Thành ủy, thay đổi đáng chú ý nhất là việc: nhiều nhiệm vụ trước đây phải qua nhiều cấp xin ý kiến, nay được giao trực tiếp về xã, phường để xử lý. Cách làm này giúp rút ngắn quy trình giải quyết công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chất phức tạp và nhạy cảm về thời gian như đầu tư công, đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn và khối lượng công việc hành chính rất cao, việc tăng phân quyền cho cấp cơ sở được xem là giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho cấp thành phố, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong điều hành.

Theo số liệu, trên cơ sở 1.065 nhiệm vụ được phân cấp theo 28 nghị định của Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện phân cấp và ủy quyền 900 nhiệm vụ từ các sở, ngành và 108 nhiệm vụ từ UBND thành phố xuống cấp xã.

Cùng với phân quyền, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành sắp xếp 168 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ với kiện toàn tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị.

Thành phố cũng triển khai biệt phái cán bộ từ cấp trên về cơ sở để hỗ trợ xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý quy hoạch. Cách làm này giúp tăng năng lực thực thi mà không làm tăng biên chế cấp xã.

Trong cải cách thủ tục hành chính, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai mô hình “một cửa - một quyết định - một đầu mối chịu trách nhiệm”, kết hợp với hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Mục tiêu là giảm tối đa thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế tình trạng chồng chéo trách nhiệm và tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục.

Đáng chú ý, Thành phố triển khai giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính, cho phép người dân nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào trong địa bàn, thay vì phụ thuộc nơi cư trú như trước. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục theo hướng linh hoạt và thuận tiện hơn.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận một số chỉ số kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực sau một năm triển khai mô hình mới. Các chỉ tiêu như tăng trưởng GRDP, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đều có xu hướng cải thiện so với giai đoạn trước.

Ngoài ra, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,5%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 88%, trong khi mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%. Việc số hóa văn bản hành chính cũng giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giảm thời gian xử lý công việc.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn đã được chỉ ra. Đó là, một số địa bàn đông dân cư vẫn xảy ra tình trạng quá tải công việc, gây áp lực lớn cho cấp cơ sở; nguồn nhân lực giữa các địa phương chưa đồng đều, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực; hạ tầng công nghệ và dữ liệu cũng chưa đồng bộ hoàn toàn. Ngoài ra, một số quy định pháp lý về phân cấp, phân quyền còn chồng chéo, gây khó khăn trong triển khai thực tế ở cơ sở. Áp lực giải quyết hồ sơ trong thời gian ngắn cũng tạo thêm sức ép cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Chính quyền TP. Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế phân cấp và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy. Việc trao quyền mạnh hơn cho cơ sở được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới./.