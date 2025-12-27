8 địa phương đã hoàn tất việc xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến nay mới có 8 địa phương hoàn thành việc xử lý toàn bộ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chính quyền hai cấp. Hiện nhiều địa phương vẫn còn số lượng lớn cơ sở nhà, đất cần xử lý, sắp xếp.

Theo tổng hợp, đến ngày 26/12/2025, các địa phương đã hoàn thành xử lý 19.658 cơ sở nhà, đất. Trong đó, phần lớn được bố trí tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động công như: 4.538 cơ sở cho trụ sở làm việc; 3.401 cơ sở cho hoạt động sự nghiệp; 2.620 cơ sở cho giáo dục - đào tạo; 570 cơ sở cho y tế; 2.130 cơ sở cho thiết chế văn hóa thể thao… Ngoài ra, 2.026 cơ sở được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức kinh doanh nhà quản lý, khai thác và 3.860 cơ sở được sử dụng vào các mục đích khác.

Nhiều địa phương vẫn còn cơ sở nhà, đất chưa được xử lý

Đáng chú ý, nhiều địa phương đã hoàn thành việc xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi rà soát, không còn cơ sở cần tiếp tục xử lý, gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai, Lai Châu, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, báo cáo từ Bộ Tài chính cũng cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, toàn quốc vẫn còn 5.488 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý, tập trung chủ yếu tại một số địa phương.

Quảng Ngãi là địa phương còn số lượng cơ sở chưa xử lý lớn nhất với 791 cơ sở. Tiếp theo là Lâm Đồng còn 514 cơ sở, Đồng Tháp còn 440 cơ sở, Bắc Ninh còn 413 cơ sở, Quảng Trị còn 395 cơ sở, Hà Tĩnh còn 350 cơ sở, Phú Thọ còn 311 cơ sở. Đây là các địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý theo quy định.

Một số địa phương có số cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý ở mức thấp hơn gồm: An Giang còn 10 cơ sở, Cao Bằng còn 14 cơ sở, Điện Biên còn 19 cơ sở, Đồng Nai còn 20 cơ sở, Thái Nguyên còn 22 cơ sở và Sơn La còn 33 cơ sở.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất còn tồn đọng, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.