Công khai thông tin về xử lý nhà, đất của các địa phương tháng 12/2025

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công khai thông tin, số liệu tổng hợp về tình hình quản lý, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư của các địa phương sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp tính đến ngày 26/12/2025.

Việc công khai được thực hiện theo Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 25-NQ/ĐUBTC ngày 11/12/2025 của Đảng ủy Bộ Tài chính, nhằm tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 12/2025, Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc sắp xếp, bố trí và xử lý trụ sở, nhà đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Các văn bản tập trung yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường chế độ báo cáo, theo dõi tiến độ xử lý tài sản công.

Gần 19.700 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý. Ảnh minh họa

Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, việc chấp hành chế độ báo cáo hàng tuần của các địa phương vẫn còn hạn chế.

Cụ thể, trong tuần đầu tháng 12/2025, có 14 địa phương chưa gửi báo cáo theo yêu cầu gồm: Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Cao Bằng, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau.

Sang tuần thứ hai của tháng 12/2025, số địa phương chưa báo cáo tăng lên 19 gồm: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau.

Đến tuần từ ngày 15/12 đến 21/12/2025, vẫn còn 2 địa phương chưa thực hiện báo cáo đúng quy định đó là TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên.

Tính đến ngày 26/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã hoàn thành sắp xếp, bố trí, xử lý là 19.658 cơ sở. Trong đó, phần lớn được bố trí sử dụng vào các mục đích phục vụ hoạt động công như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao và các mục đích công cộng khác. Một số cơ sở được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất hoặc đơn vị kinh doanh nhà quản lý, khai thác theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện vẫn còn 5.488 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý trong thời gian tới. Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công./.

Chi tiết công khai tại đây