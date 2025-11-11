UFM tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính – kế toán cấp xã, phường, đặc khu

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) triển khai chương trình bồi dưỡng gắn lý luận với thực tiễn quản lý tài chính cơ sở cho cán bộ cấp xã, phường, đặc khu trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chương trình do UFM tổ chức có ý nghĩa thiết thực, gắn kết giữa lý luận tài chính công và thực tiễn điều hành ngân sách cơ sở. Ảnh: Văn Thịnh

PGS.TS Phạm Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing nhấn mạnh, công tác tài chính - kế toán ở cấp xã, phường, đặc khu là nền tảng của hệ thống tài chính công.

Việc chuẩn hóa kiến thức, cập nhật các quy định mới và tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ trong kế toán ngân sách sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước, minh bạch ngân sách và phục vụ tốt hơn cho người dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, trong hai ngày 8/11 và 9/11, tại cơ sở 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính – kế toán cấp xã, phường, đặc khu”.

Khóa học nằm trong chuỗi các hoạt động của Nhà trường nhằm thực hiện chủ trương của Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, gắn kết giữa lý luận tài chính công và thực tiễn điều hành ngân sách cơ sở.

Nội dung khóa học tập trung vào 4 nội dung chính: (1) Cập nhật quy định mới của Nhà nước về phân cấp, phân quyền trong quản lý tài chính – ngân sách và tài sản công tại cấp xã, phường, đặc khu; (2) Hướng dẫn lập, chấp hành và quyết toán ngân sách theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành; (3) Ứng dụng phần mềm kế toán ngân sách xã; (4) Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tài chính – kế toán tại cơ sở.

Các chuyên đề do đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn cao của Nhà trường và chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần MISA trực tiếp hướng dẫn với phương pháp đào tạo kết hợp giữa lý thuyết - thảo luận tình huống - thực hành trên phần mềm, qua đó nâng cao năng lực thực hành nghiệp vụ, đồng thời hình thành tư duy quản trị tài chính công hiện đại.

Khóa học thu hút các học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách tài chính – kế toán của các đơn vị trên địa bàn các phường Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Hòa, Tân Mỹ.

Kết thúc khóa học, có 36 học viên đã hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình và được Trường Đại học Tài chính – Marketing cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng. Nhiều học viên đánh giá cao tính cập nhật, thiết thực và ứng dụng cao của chương trình, đặc biệt là các nội dung về quy trình lập – quyết toán ngân sách và kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán trong điều kiện chuyển đổi số hành chính.

Nhằm mở rộng mô hình đào tạo thiết thực này tới nhiều địa phương khác, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã có kế hoạch phối hợp với UBND phường Long Trường tổ chức lớp bồi dưỡng tương tự, dự kiến vào ngày 29 – 30/11/2025 tại Cơ sở 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh./.