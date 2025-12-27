Tạo động lực mới, khí thế mới, xung lực mới cho đất nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI:

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nêu rõ, đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến; là nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất, trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: An Thư

Thủ tướng nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nhấn mạnh: "Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta... Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to hơn nữa, vẻ vang hơn nữa". Do vậy, cách đây gần 80 năm, trong thời khắc vận mệnh của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, tinh thần thi đua - ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa đặc sắc và sức mạnh nội sinh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta. Lời hiệu triệu non sông "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất" đã trở thành một mạch nguồn sức mạnh, quy tụ ý chí, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử đều gắn với những mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang như: "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Nghìn việc tốt", "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Đặc biệt, Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành nền tảng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, diễn ra ở thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ rất quan trọng. Ảnh: An Thư

Thủ tướng nêu rõ, 5 năm qua, đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, không chỉ mang tính giai đoạn mà còn là thời khắc lịch sử. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã vượt qua "những cơn gió ngược" và đạt được nhiều thành tựu quan trọng bằng những biện pháp kịp thời, hiệu quả mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" và cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" đã tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mới, thịnh vượng mới.

Trong những thành tựu quan trọng của đất nước có sự đóng góp tích cực đến từ các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những "kỳ tích", những "dấu ấn" tiêu biểu.

"Những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua thời gian qua đã khẳng định: Thi đua đã thấm sâu trong mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ, động viên toàn dân tộc tích cực lao động, thi đua sáng tạo và cống hiến" - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng nêu rõ, diễn ra ở thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua; mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đột phá đối với phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo, với sứ mệnh "tạo động lực mới, tạo khí thế mới, tạo xung lực mới" cho Tổ quốc, cho đất nước và cho nhân dân, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.