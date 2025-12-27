Thuế tỉnh Phú Thọ: Phát động ủng hộ đồng bào vũng lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên

(TBTCO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Cục Thuế, ngày 27/12/2025, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào vũng lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do những đợt mưa lớn trên diện rộng gây ra.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức Thuế tỉnh Phú Thọ tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ kêu gọi toàn thể công chức, người lao động chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên: mỗi công chức tự nguyện ủng hộ tối thiểu 200.000 đồng (không hạn chế mức tối đa); với lao động hợp đồng, mỗi cá nhân tự nguyện ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng (không hạn chế mức tối đa).

Qua tổng hợp của Thuế tỉnh Phú Thọ, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế Phú Thọ đã ủng hộ số tiền hơn 200 triệu đồng. Văn phòng Thuế tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp và thực hiện chuyển tiền ủng hộ về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế và đồng bào vùng lũ lụt.

Theo ông Đỗ Trọng Bồng - Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, tuy số tiền ủng hộ không nhiều, nhưng thể hiện tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế tỉnh Phú Thọ với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung và Tây Nguyên nói riêng. Mong rằng, sự ủng hộ và tấm lòng của tập thể ngành Thuế Phú Thọ sẽ góp phần động viên đồng bào vùng lũ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.