Miền Trung tập trung bình ổn giá đất

(TBTCO) - Giá đất năm 2026 được một số tỉnh, thành phố tại miền Trung đặt lên “bàn cân” để không tạo độ vênh quá lớn so với mức sống của người dân, đồng thời hạn chế tối đa việc tăng giá đất để giữ chân nhà đầu tư chiến lược.

Không tăng “nóng”, mà tăng theo lộ trình

Khánh Hòa đang trong quá trình hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với mốc thời gian được xác định ban đầu là năm 2030 theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhưng tỉnh đang quyết tâm đẩy nhanh, phấn đấu đạt mục tiêu sớm hơn vào năm 2027.

Điều này sẽ biến Khánh Hòa trở thành một đô thị loại đặc biệt, một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế của cả nước. Vì thế, việc giá đất có sự biến động là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa áp dụng từ ngày 1/1/2026 đã được “cân - đo - đong - đếm” dựa trên thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với đất ở, khu vực các phường/xã bao gồm: Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh, Phan Rang, Đô Vinh, Bảo An, trước mắt, tỉnh Khánh Hòa tăng từ 5% đến 10% so với bảng giá đất năm 2025. Khu vực các xã, phường còn lại giữ nguyên như bảng giá đất năm 2025.

TP. Đà Nẵng chưa tăng giá đất để ổn định sản xuất, kinh doanh, giữ chân nhà đầu tư chiến lược.

Đối với đất ở ven trục giao thông chính qua các xã, đất ở nông thôn, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất thương mại dịch vụ, đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất nông nghiệp, giữ nguyên như bảng giá đất năm 2025. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh mức giá đất tăng dần theo lộ trình từng năm để phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Để bình ổn thị trường bất động sản, tránh tình trạng đầu tư, ngăn chặn thổi giá, gây ảnh hưởng lớn đến người dân có mức thu nhập trung bình, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành tích cực hướng dẫn các chủ đầu tư dự án bất động sản tuân thủ quy định của Luật Bất động sản, Luật Đất đai, Luật Đầu tư…, khi cung ứng sản phẩm là đất nền, căn hộ chung cư… ra thị trường phải đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật. Trường hợp chưa đủ điều kiện để đưa sản phẩm ra thị trường, thì kiên quyết không cho dự án đó mở bán”.

Cùng với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư các dự án tuyên truyền công khai thông tin về các dự án bất động sản ở thị trường Khánh Hòa để tất cả người dân được biết, có đủ thông tin để lựa chọn việc mua nhà, đất phù hợp với mức sống, thu nhập của mình.

Thu thuế từ đất chỉ là nguồn thu trong ngắn hạn

Là "đầu tàu" kinh tế miền Trung, TP. Đà Nẵng cũng không tránh khỏi tình trạng biến động giá đất trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh địa phương này đang tập trung triển khai xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế… Dù vậy, tại kỳ họp cuối năm 2025, Đà Nẵng đã quyết định giữ ổn định bảng giá đất hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Trước đó, thành phố đã điều chỉnh bảng giá đất tăng bình quân 10 - 12%.

Thông tin từ Thuế Đà Nẵng cho biết, năm 2025, Đà Nẵng thu thuế từ các nguồn đạt 55.800 tỷ đồng (đạt 134% so với dự toán), trong đó nguồn thu từ sử dụng đất đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu thuế sử dụng đất khoảng 7.000 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Ngô Đình Hùng, Phó Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, so với các địa phương khác, nguồn thu tiền sử dụng đất của Đà Nẵng không lớn, mà chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. “Thu thuế từ đất chỉ là nguồn thu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu Đà Nẵng sử dụng nguồn thu thuế từ đất để đầu tư cho hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghệ AI…, thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao” - ông Ngô Đình Hùng phân tích.

Ông Vũ Quang Hùng - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, việc lạm dụng thu từ sử dụng đất, đặc biệt là tăng giá đất công nghiệp, có thể làm mất nhà đầu tư chiến lược. Theo ông Hùng, Đà Nẵng cần ưu tiên phát triển bền vững, giữ ổn định giá đất để thu hút đầu tư dài hạn, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng cho rằng, đây là thời điểm Đà Nẵng cần tập trung tạo quỹ đất sạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng, thu hút nguồn nhân lực cấp cao quốc tế; xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính - logistics chất lượng cao..., hơn là “tập trung” vào việc tăng giá đất.