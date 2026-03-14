Cổ phiếu Masan Consumer, VPS và VPBankS lọt rổ danh mục quỹ ETF ngoại quy mô 570 triệu USD

(TBTCO) - Cổ phiếu Masan Consumer (MCH), Chứng khoán VPS (VCK) và Chứng khoán VPBankS (VPX) là 3 “tân binh” được bổ sung vào danh mục MarketVector Vietnam Local Index. Với quy mô 570 triệu USD và tỷ trọng công bố, quỹ ETF ngoại này dự kiến sẽ mua khoảng 11,8 triệu cổ phiếu VCK.

MarketVector Vietnam Local Index (MVIS Vietnam Local Index), chỉ số tham chiếu cho quỹ ETF ngoại VanEck Vietnam ETF, vừa công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ quý I/2026. Trong kỳ rà soát lần này, chỉ số thêm mới ba cổ phiếu gồm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH), CTCP Chứng khoán VPS (mã VCK) và CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX), đồng thời không loại bỏ cổ phiếu nào khỏi danh mục.

Sau thay đổi, số lượng cổ phiếu trong rổ chỉ số tăng lên 55 mã. Trong nhóm cổ phiếu được thêm mới, MCH có tỷ trọng cao nhất ở mức 6,01%, tiếp đến là VCK với 2,44% và VPX với 1,21%.

Theo ước tính tại ngày 13/3/2026, quy mô danh mục của quỹ VanEck Vietnam ETF, quỹ ETF đang mô phỏng chỉ số này, đạt khoảng 572,66 triệu USD, tương đương hơn 15.056 tỷ đồng. Với tỷ trọng mới công bố, quỹ dự kiến sẽ mua vào nhiều nhất cổ phiếu VCK với gần 11,8 triệu đơn vị. Cùng đó, quỹ mua khoảng 6,46 triệu cổ phiếu MCH và hơn 5,95 triệu cổ phiếu VPX trong kỳ cơ cấu lần này.

MarketVector Vietnam Local Index là chỉ số cổ phiếu do MarketVector Indexes xây dựng và vận hành với danh mục gồm các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Chỉ số này hiện được sử dụng làm chỉ số tham chiếu cho quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM).

Ngoài ba cổ phiếu được thêm mới, một số mã cũng được tăng tỷ trọng đáng kể, trong đó cổ phiếu VIX tăng thêm khoảng 1,12%, lên mức 3,98%. Bên cạnh đó, VHM và VIC cũng được điều chỉnh tăng nhẹ tỷ trọng trong rổ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, dù không loại cổ phiếu nào khỏi rổ chỉ số, quỹ ETF ngoại này vẫn thực hiện giảm tỷ trọng đối với nhiều cổ phiếu hiện hữu. Ước tính, các mã vốn hóa lớn như HPG, VCB, VNM, SSI, MSN… có thể bị bán bớt với giá trị hàng triệu USD trong quá trình cơ cấu lại danh mục. Điển hình với cổ phiếu của Hoà phát (HPT), tỷ trọng mới là 5,86%, giảm đáng kể từ mức 6,66% hiện tại. Ước tính, HPG sẽ bị bán mạnh nhất, 4,6 triệu USD, tương ứng khoảng 4,5 triệu cổ phiếu.

15 cổ phiếu đứng đầu về tỷ trọng trong cơ cấu danh mục chỉ số MVIS Vietnam Local Index

Cả ba cổ phiếu vừa được bổ sung đều là những “tân binh” trên sàn HOSE trong thời gian gần đây. Hai công ty chứng khoán là VPS và VPBankS vừa thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng và thực hiện niêm yết trên HOSE vào cuối năm 2025. Cụ thể, cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS chính thức giao dịch từ ngày 16/12/2025, còn cổ phiếu VPX của Chứng khoán VPBank bắt đầu niêm yết từ ngày 11/12/2025. Vốn hoá thị trường của Chứng khoán VPS và VPBankS lần lượt là 76.091 tỷ đồng và 57.375 tỷ đồng.

Trong khi đó, Masan Consumer chính thức chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE vào ngày 25/12/2025. Tính đến ngày 13/3/2026, vốn hóa của doanh nghiệp đạt khoảng 181.224 tỷ đồng, đứng đầu nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và xếp thứ 11 toàn sàn HOSE.

Masan Consumer ghi nhận kết quả tích cực trong những tháng đầu năm. Riêng hai tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 5.160 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm gia vị đạt 1.980 tỷ đồng, tăng 22,8%; nhóm hóa mỹ phẩm đạt 349 tỷ đồng, tăng 27,7%; thực phẩm tiện lợi đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 10,3%; còn mảng cà phê đạt 331 tỷ đồng, tăng 6,6%.