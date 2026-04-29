Chứng khoán phái sinh ngày 29/4: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Trong phiên giao dịch cuối trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng thời ghi nhận trạng thái thận trọng trong phiên với giá trị giao dịch đều ở mức tương đối thấp. Nhà đầu tư nghiêng quan sát nhiều hơn trước kỳ nghỉ lễ dài cùng cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố vào rạng sáng mai (thứ Năm). Theo kỳ vọng, Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất ở vùng 3,5%-3,75% trong kỳ họp tháng 4/2026. Tuy nhiên, các yếu tố như giá dầu tăng trở lại và áp lực lạm phát từ năng lượng đang khiến triển vọng chính sách trở nên khó lường hơn trong các tháng tới.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa trong vùng giá cao nhưng nhanh chóng suy yếu và duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch. Áp lực bán gia tăng về cuối phiên,

đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số đóng cửa giảm 18,65 điểm (-0,91%) xuống 2.022,75 điểm.

Diễn biến của VN30 phiên hôm nay chịu ảnh hưởng lớn từ cổ phiếu VIC. Trái với nhịp tăng trước đây, mã chứng khoán này giảm sâu và trở thành lực kéo chính khiến chỉ số suy yếu. Áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng và tiêu dùng. Một số mã như VPL, FPT hay VJC vẫn duy trì đóng góp tích cực, nhưng không đủ bù đắp.

Giao dịch thận trọng trước ngày nghỉ lễ - Nguồn: Tỏng hợp

Trong khi đó, trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 ghi nhận diễn biến tích cực hơn về giá. Dù vậy, sự thận trọng vẫn phản ánh thông qua mức thanh khoản thấp. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.028,0 điểm, tăng 0,65% so với phiên trước. Diễn biến ngược chiều so với chỉ số cơ sở đã kéo chênh lệch đảo chiều về trạng thái dương, cao hơn 5,25 điểm so với VN30-Index. Ở một số hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng có mức chênh lệch dương nhẹ hoặc cân bằng.

Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm sâu. Trong đó, có hơn 180.700 hợp đồng 41I1G5000 được chuyển nhượng, giảm sâu hơn 28% so với hôm qua. Dòng tiền tập trung nhiều hơn ở hợp đồng đáo hạn vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch hợp đồng này chỉ ở mức thấp.

Thanh khoản đồng loạt suy giảm trên cả hai thị trường cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên trạng thái quan sát, hạn chế mở mới vị thế lớn trước các yếu tố rủi ro bên ngoài.Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader đang nghiêng VN30 phục hồi ngắn hạn. Trong ngắn hạn, xu hướng của hợp đồng 41I1G5000 tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm, chịu áp lực bán ở vùng kháng cự 2.050 điểm.