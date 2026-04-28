Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Tùng Linh

18:10 | 28/04/2026
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng thêm cổ phiếu FPT, thu về 286 tỷ đồng trong phiên hôm nay (28/4). Tuy vậy, lực cầu nội nâng đỡ giúp FPT tăng giá gần 1,4%.
Thị trường chứng khoán hôm nay (28/4) duy trì xu hướng tăng điểm tích cực khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự quanh 1.900 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%), lên 1.875,84 điểm, trong khi VN30 tăng gần 30 điểm, lên 2.041,40 điểm.

Đóng góp tích cực nhất chỉ chỉ số chung tiếp tục là nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu họ Vingroup, trong khi áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng, qua đó kéo dài chuỗi này sang phiên thứ 6 liên tiếp. Trên cả 3 sàn, giá trị bán ròng đạt hơn 550 tỷ đồng.

Trong đó, FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 285,8 tỷ đồng và tiếp tục là tâm điểm “xả hàng” của nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều phiên gần đây. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng FPT, thu về trên 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh FPT, áp lực bán còn lan sang một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VHM (-169,1 tỷ đồng), SHB (-81,0 tỷ đồng), VPB (-64,9 tỷ đồng) và ACB (-57,9 tỷ đồng), cho thấy xu hướng giảm tỷ trọng tại nhóm tài chính và bất động sản vẫn đang tiếp diễn.

Tuy vậy, lực cầu nội nâng đỡ giúp FPT tăng giá gần 1,4%. Cổ phiếu Vinhomes cũng đóng cửa tăng trần, bất chấp đà bán ròng. Còn lại, đa số các cổ phiếu kết phiên trong trạng thái giảm giá.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại giải ngân có phần phân tán và quy mô mua ròng không quá lớn. Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) được mua ròng nhiều nhất với giá trị mua ròng khoảng 156,7 tỷ đồng, tiếp theo là NVL (119,1 tỷ đồng), VIC (87,7 tỷ đồng) và STB (65,8 tỷ đồng). Nhóm cổ phiếu liên quan đến bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền, đồng thuận với vai trò dẫn dắt chỉ số trong phiên.

Khối ngoại vẫn đang trong trạng thái cơ cấu danh mục theo hướng thận trọng, bất chấp thị trường duy trì xu hướng tăng. Việc liên tục bán ròng, đặc biệt tại các cổ phiếu trụ như FPT, cho thấy dòng vốn ngoại chưa quay trở lại mạnh mẽ, trong khi nhịp tăng của thị trường hiện phụ thuộc đáng kể vào lực cầu nội và một số cổ phiếu dẫn dắt./.

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào khối các ngân hàng thương mại, việc đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư dài hạn, đang trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao độ sâu thị trường và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
(TBTCO) - Ngày 28/4/2026 - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã Ck: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình theo quy định và nhận được sự đồng thuận của cổ đông.
(TBTCO) - Thanh khoản cải thiện giúp doanh thu khối công ty chứng khoán tăng mạnh trong quý I/2026, vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Dù vậy, biến động thị trường và áp lực chi phí cũng tạo ra bức tranh phân hóa rõ nét về lợi nhuận.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet; mã Ck: VJC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn toàn cầu, tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông.
(TBTCO) - Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ và 55% so với quý trước, nhờ cải thiện đồng thời các nguồn thu cốt lõi. Dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%.
(TBTCO) - Đối với sản phẩm mới như tài sản mã hóa, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS sẽ không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch đơn thuần, thay vào đó sẽ khai thác một chuỗi giá trị xung quanh.
(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
(TBTCO) - Techcombank xây dựng hai kịch bản kinh doanh 2026, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối đa 37.500 tỷ đồng; đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 1,5-2%. Lãnh đạo Techcombank cho biết, với lĩnh vực bất động sản, nợ xấu vẫn duy trì dưới 1% dù tỷ trọng cho vay cao. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức tiền mặt 7%, phát hành cổ phiếu tỷ lệ 60%, nâng vốn điều lệ lên 113.738 tỷ đồng, dẫn đầu hệ thống.
