Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Thị trường chứng khoán hôm nay (28/4) duy trì xu hướng tăng điểm tích cực khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự quanh 1.900 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%), lên 1.875,84 điểm, trong khi VN30 tăng gần 30 điểm, lên 2.041,40 điểm.

Đóng góp tích cực nhất chỉ chỉ số chung tiếp tục là nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu họ Vingroup, trong khi áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng, qua đó kéo dài chuỗi này sang phiên thứ 6 liên tiếp. Trên cả 3 sàn, giá trị bán ròng đạt hơn 550 tỷ đồng.

Trong đó, FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 285,8 tỷ đồng và tiếp tục là tâm điểm “xả hàng” của nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều phiên gần đây. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng FPT, thu về trên 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh FPT, áp lực bán còn lan sang một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VHM (-169,1 tỷ đồng), SHB (-81,0 tỷ đồng), VPB (-64,9 tỷ đồng) và ACB (-57,9 tỷ đồng), cho thấy xu hướng giảm tỷ trọng tại nhóm tài chính và bất động sản vẫn đang tiếp diễn.

Tuy vậy, lực cầu nội nâng đỡ giúp FPT tăng giá gần 1,4%. Cổ phiếu Vinhomes cũng đóng cửa tăng trần, bất chấp đà bán ròng. Còn lại, đa số các cổ phiếu kết phiên trong trạng thái giảm giá.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại giải ngân có phần phân tán và quy mô mua ròng không quá lớn. Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) được mua ròng nhiều nhất với giá trị mua ròng khoảng 156,7 tỷ đồng, tiếp theo là NVL (119,1 tỷ đồng), VIC (87,7 tỷ đồng) và STB (65,8 tỷ đồng). Nhóm cổ phiếu liên quan đến bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền, đồng thuận với vai trò dẫn dắt chỉ số trong phiên.

Khối ngoại vẫn đang trong trạng thái cơ cấu danh mục theo hướng thận trọng, bất chấp thị trường duy trì xu hướng tăng. Việc liên tục bán ròng, đặc biệt tại các cổ phiếu trụ như FPT, cho thấy dòng vốn ngoại chưa quay trở lại mạnh mẽ, trong khi nhịp tăng của thị trường hiện phụ thuộc đáng kể vào lực cầu nội và một số cổ phiếu dẫn dắt./.