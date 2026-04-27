Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Sơn Thuận

16:13 | 27/04/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tích năng Vĩnh Thạnh đã đề xuất thực hiện Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Thạnh. Dự án có quy mô công suất 600 MW, vốn đầu tư dự kiến gần 11.000 tỷ đồng.
UBND tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tích năng Vĩnh Thạnh liên quan đến Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh.

Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh được quy hoạch quy mô công suất 600 MW tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai.

Ông Simon Collot - Tổng giám đốc của HAD, kiêm Tổng giám đốc Hyvity tại Pháp có báo cáo việc hợp tác với các đối tác tại buổi làm việc. Ảnh: T.K.

Dự án đã được Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 (Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh); Bộ Công thương phê duyệt kế hoạch Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025.

UBND tỉnh Gia Lai đã cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2832, ngày 28/11/2025. Theo đó, Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh là dự án thủy điện duy nhất nằm trong Danh mục các dự án nguồn năng lượng tái tạo bổ sung mới để phù hợp với Quyết định số 768 của Thủ tướng.

Nhà đầu tư quan tâm Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh là Công ty cổ phần Tích năng Vĩnh Thạnh đã được UBND tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) thống nhất chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát từ cuối tháng 2/2025.

Đồng thời, ngày 2/6/2025, Công ty cổ phần Tích năng Vĩnh Thạnh có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định đề xuất quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thực hiện Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh.

Sau hơn 1 năm nghiên cứu, đến ngày 23/4/2026, nhà đầu tư cùng các đối tác hợp tác đầu tư đến từ Pháp đã có báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu về dự án. Kết quả theo đánh giá là dự án có tính khả thi cao.

Theo dự kiến, Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh với công suất 600 MW, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Tiến độ đưa vào vận hành phát điện dự án trong giai đoạn năm 2031-2032.

Dự án các hạng mục chính hồ chứa nước trên xây dựng mới với dung tích 4,3 triệu m3; hồ chứa nước dưới tận dụng hồ thủy lợi Định Bình hiện có; đường hầm dẫn nước 2 chiều, sử loại tua bin thuận nghịch.

Dự kiến, Dự án Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh sẽ sử dụng hồ thủy lợi Định Bình hiện có để làm hồ chứa nước dưới. Nguồn: VTC

Về phương án đấu nối, dự án sẽ xây dựng trạm biến áp 500 kV công suất 750 MVA và đường dây 500 kV mạch kép từ nhà máy đấu nối vào trạm biến áp 500 kV Bình Định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành và địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để khởi công dự án vào đầu năm 2027 và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Nhà máy đưa vào vận hành sẽ sản xuất sản lượng điện bình quân 783 triệu kWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giúp ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và khả năng cung cấp điện phủ đỉnh của hệ thống bằng cách tận dụng nguồn điện năng giờ thấp điểm và điện năng dư thừa của các nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia lai tại một số thời điểm trong ngày, qua đó góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng thời, dự án cũng đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương từ 320 đến 350 tỷ đồng/năm, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới của tỉnh Gia Lai.

Công ty cổ phần Tích năng Vĩnh Thạnh được thành lập vào ngày 4/11/2024, địa chỉ trụ sở tại số đường Hoàng Văn Thụ, tổ 18, khu vực 2, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện.

Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập công ty bao gồm ông Tống Phan Long (góp 5 tỷ đồng, nắm giữ 10% cổ phần), ông Bùi Tiến Trung (góp 20 tỷ đồng, nắm giữ 40% cổ phần) và ông Lê Đức Thoa (góp 25 tỷ đồng, nắm giữ 50% cổ phần).

Ông Lê Đức Thoa hiện là người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc. Ông Lê Đức Thoa còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Điện gió La Vuông (tại tỉnh Gia Lai) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Năng lượng tái tạo Xanh Gia Nghĩa (tỉnh Thanh Hóa).
