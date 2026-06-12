Việt Nam và Liechtenstein ký kết biên bản ghi nhớ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Trong 3 ngày đàm phán (từ ngày 10 - 12/6), hai bên đã tập trung trao đổi những nội dung kỹ thuật còn khác biệt, làm rõ quan điểm của mỗi bên và cùng tìm phương án xử lý phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích, phù hợp với chính sách thuế của từng quốc gia cũng như thông lệ quốc tế.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ về dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein tại vòng đàm phán thứ hai. Ảnh: CTV

Quá trình đàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, xây dựng và trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thiện toàn bộ nội dung hiệp định. Với tinh thần hợp tác và nỗ lực của cả hai đoàn, hai bên đã thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein ở cấp kỹ thuật.

Kết thúc vòng đàm phán thứ hai, Trưởng đoàn đàm phán hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về dự thảo Hiệp định. Đây là kết quả quan trọng, thể hiện thiện chí, tinh thần hợp tác và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai phía, đồng thời tạo cơ sở để hai nước tiếp tục triển khai các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định, hướng tới việc ký kết Hiệp định trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hai nước đều mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và mở rộng khuôn khổ pháp lý phục vụ thương mại, đầu tư song phương, việc thống nhất dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein có ý nghĩa quan trọng.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế (thứ tư từ phải sang) và ông Bernhard Canete - Trưởng bộ phận Quốc tế, Cơ quan Tài chính thuộc Bộ Các vấn đề Chính phủ và Tài chính Liechtenstein (thứ năm từ phải sang) cùng các thành viên Đoàn đàm phán của cơ quan thuế hai nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CTV

Với kết quả đạt được tại vòng đàm phán thứ hai, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, hướng tới việc ký kết Hiệp định trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Hiệp định sau khi được ký kết sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý về thuế minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước; đồng thời hỗ trợ công tác quản lý thuế, phòng chống trốn thuế và tránh thuế xuyên biên giới.

Theo số liệu của Bộ Công thương, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Liechtenstein đạt khoảng 10,2 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 226.000 USD, nhập khẩu khoảng 9,9 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,73 triệu USD và nhập khẩu đạt 2,98 triệu USD. Liechtenstein có 1 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo triển khai tại tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đăng ký 4 triệu USD.

Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Bởi vậy, việc đàm phán đi đến ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Liechtenstein thông qua việc tạo ra một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư của hai nước tiến hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp hai nước tránh rủi ro đánh thuế hai lần, thúc đẩy mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng của nhau./.