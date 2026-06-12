Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kéo dài trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh. Trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm là hoạt động chốt lời tại nhóm cổ phiếu Vingroup sau giai đoạn tăng giá mạnh trước đó.

Nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ chịu áp lực bán mạnh trong những phút cuối phiên. Trong khi cổ phiếu VIC chỉ giảm 0,26%, nhiều cổ phiếu khác trong nhóm này giảm khá sâu như VHM giảm 4,01% xuống 138.700 đồng/cổ phiếu. Nhịp điều chỉnh của các cổ phiếu trụ cột này cũng là nguyên nhân khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm nhanh chóng trước giờ đóng cửa.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 12/6. Nguồn: Dstock

Dòng vốn ngoại “chốt lời” thêm tại các cổ phiếu trụ cột. Cổ phiếu VIC bị bán ròng gần 89 tỷ đồng và đứng đầu trong top bán ròng hôm nay. Dù mức giảm của VIC chỉ còn 0,26%, áp lực bán từ khối ngoại cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận khi cổ phiếu này đi ngang quanh ngưỡng 200.000 đồng/cổ phiếu. Tương tự, VHM bị khối ngoại bán ròng 77 tỷ đồng. Không riêng VIC và VHM, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán ròng như MBB (-58 tỷ đồng), MWG (-58 tỷ đồng) và VPB (-56 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân khá phân tán. SHB dẫn đầu danh sách mua ròng với 53 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 51 tỷ đồng và ACB khoảng 50 tỷ đồng. MSB cũng được mua ròng gần 45 tỷ đồng và tăng 2,74%, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn tìm kiếm cơ hội tại nhóm ngân hàng có định giá hấp dẫn.

Dù vậy, quy mô mua vào chưa đủ để bù đắp áp lực bán. Giao dịch ở cả hai chiều mua và bán cũng khá khiêm tốn, dù đã nhỉnh hơn phiên hôm qua./.