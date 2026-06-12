Chứng khoán

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

Tùng Linh

Tùng Linh

18:21 | 12/06/2026
(TBTCO) - Trong phiên hôm nay (12/6), khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên 3 sàn, tập trung nhiều nhất ở nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC và VHM nằm trong nhóm bị bán ròng lớn nhất, đồng thời cũng là nguyên nhân chính kéo VN-Index đảo chiều giảm điểm những phút cuối phiên.
aa

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kéo dài trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh. Trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm là hoạt động chốt lời tại nhóm cổ phiếu Vingroup sau giai đoạn tăng giá mạnh trước đó.

Nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ chịu áp lực bán mạnh trong những phút cuối phiên. Trong khi cổ phiếu VIC chỉ giảm 0,26%, nhiều cổ phiếu khác trong nhóm này giảm khá sâu như VHM giảm 4,01% xuống 138.700 đồng/cổ phiếu. Nhịp điều chỉnh của các cổ phiếu trụ cột này cũng là nguyên nhân khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm nhanh chóng trước giờ đóng cửa.

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 12/6. Nguồn: Dstock

Dòng vốn ngoại “chốt lời” thêm tại các cổ phiếu trụ cột. Cổ phiếu VIC bị bán ròng gần 89 tỷ đồng và đứng đầu trong top bán ròng hôm nay. Dù mức giảm của VIC chỉ còn 0,26%, áp lực bán từ khối ngoại cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận khi cổ phiếu này đi ngang quanh ngưỡng 200.000 đồng/cổ phiếu. Tương tự, VHM bị khối ngoại bán ròng 77 tỷ đồng. Không riêng VIC và VHM, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán ròng như MBB (-58 tỷ đồng), MWG (-58 tỷ đồng) và VPB (-56 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân khá phân tán. SHB dẫn đầu danh sách mua ròng với 53 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 51 tỷ đồng và ACB khoảng 50 tỷ đồng. MSB cũng được mua ròng gần 45 tỷ đồng và tăng 2,74%, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn tìm kiếm cơ hội tại nhóm ngân hàng có định giá hấp dẫn.

Dù vậy, quy mô mua vào chưa đủ để bù đắp áp lực bán. Giao dịch ở cả hai chiều mua và bán cũng khá khiêm tốn, dù đã nhỉnh hơn phiên hôm qua./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại bán rong vic vingroup vinhomes

Bài liên quan

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị "khủng" qua 1 lệnh

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị "khủng" qua 1 lệnh

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Dành cho bạn

Doanh thu cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm, cá nhân không phải nộp thuế

Doanh thu cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm, cá nhân không phải nộp thuế

Giao dịch bất động sản: Còn tình trạng khai giá thấp, giao dịch ngoài hợp đồng

Giao dịch bất động sản: Còn tình trạng khai giá thấp, giao dịch ngoài hợp đồng

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam

Đại biểu Hà Nội hiến kế gỡ điểm nghẽn thu hồi đất

Đại biểu Hà Nội hiến kế gỡ điểm nghẽn thu hồi đất

Sửa Luật Hải quan: Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Sửa Luật Hải quan: Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA

Đọc thêm

Củng cố nội lực thị trường trước cơn gió ngược từ quốc tế

Củng cố nội lực thị trường trước cơn gió ngược từ quốc tế

(TBTCO) - Thuế quan, lãi suất và biến động địa chính trị đang tạo áp lực lên dòng vốn quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục thực hiện các cải cách, hoàn thiện hạ tầng và phát triển sản phẩm mới nhằm tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn.
Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 147.192 tỷ đồng. Trong đó, 19 đợt phát hành ra công chúng đạt 20.333 tỷ đồng và 82 đợt phát hành riêng lẻ đạt 126.860 tỷ đồng.
Từ cắt giảm chi phí đến tạo doanh thu, AI đang thay đổi cuộc chơi

Từ cắt giảm chi phí đến tạo doanh thu, AI đang thay đổi cuộc chơi

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần vượt ra khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thay đổi hoạt động đầu tư, vận hành và mô hình kinh doanh trong ngành tài chính.
Cơ hội đầu tư dài hạn nghiêng về doanh nghiệp hưởng lợi từ thị trường vốn

Cơ hội đầu tư dài hạn nghiêng về doanh nghiệp hưởng lợi từ thị trường vốn

(TBTCO) - Giữa bối cảnh dòng tiền tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, doanh nghiệp hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường vốn đang sở hữu triển vọng dài hạn nổi bật hơn nhiều ngành mang tính chu kỳ.
Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát

Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát

(TBTCO) - Thanh khoản giảm sâu trên cả hai thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở khi nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đáng chú ý, mức giảm khiêm tốn hơn của hợp đồng tương lai kéo chênh lệch dương mở rộng đáng kể.
Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Cùng với lộ trình nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn FTSE và MSCI, việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và hoàn thiện hạ tầng đang trở thành những yêu cầu trọng tâm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

(TBTCO) - Với nhu cầu huy động và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển là vô cùng lớn, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chỉ ra 6 giải pháp trọng tâm cho thị trường thời gian tới.
Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Thị trường chứng khoán hôm nay (11/6) có phiên giao dịch kém sôi động khi VN-Index giảm điểm sau 2 phiên phục hồi trước đó. Thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng, trong khi xu hướng hồi phục ngắn hạn của thị trường cần thêm thời gian để được xác nhận.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch

Việt Nam và Liechtenstein ký kết biên bản ghi nhớ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Việt Nam và Liechtenstein ký kết biên bản ghi nhớ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Chứng khoán ngày 12/6: Áp lực bán cuối phiên khiến VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán ngày 12/6: Áp lực bán cuối phiên khiến VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 13/6: Chênh lệch âm trở lại, nhà đầu tư gia tăng phòng ngừa rủi ro

Chứng khoán phái sinh ngày 13/6: Chênh lệch âm trở lại, nhà đầu tư gia tăng phòng ngừa rủi ro

Ngày 15/6 sẽ tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp

Ngày 15/6 sẽ tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 47% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 47% dự toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn nhằm phân hóa năng lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn nhằm phân hóa năng lực

Hải quan liên tiếp bắt giữ 12.200 viên ma túy tại khu vực biên giới

Hải quan liên tiếp bắt giữ 12.200 viên ma túy tại khu vực biên giới

Quy mô huy động vốn cổ phần lên mức cao nhất trong 5 năm

Quy mô huy động vốn cổ phần lên mức cao nhất trong 5 năm

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +127.31
12/06 | +127.31 (7,394.30 +127.31 (+1.75%))
DJI +929.97
12/06 | +929.97 (50,848.75 +929.97 (+1.86%))
IXIC +640.16
12/06 | +640.16 (25,809.66 +640.16 (+2.54%))
NYA +332.07
12/06 | +332.07 (23,412.89 +332.07 (+1.44%))
XAX +116.31
12/06 | +116.31 (8,348.11 +116.31 (+1.41%))
BUK100P +10.42
12/06 | +10.42 (1,034.13 +10.42 (+1.02%))
RUT +85.57
12/06 | +85.57 (2,921.03 +85.57 (+3.02%))
VIX -0.28
12/06 | -0.28 (19.16 -0.28 (-1.44%))
FTSE +112.49
12/06 | +112.49 (10,416.37 +112.49 (+1.09%))
GDAXI +377.85
12/06 | +377.85 (24,587.56 +377.85 (+1.56%))
FCHI +144.56
12/06 | +144.56 (8,345.35 +144.56 (+1.76%))
STOXX50E +106.31
12/06 | +106.31 (6,163.27 +106.31 (+1.76%))
N100 +22.57
12/06 | +22.57 (1,907.05 +22.57 (+1.20%))
BFX +72.43
12/06 | +72.43 (5,719.30 +72.43 (+1.28%))
MOEX.ME -0.11
12/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +468.81
12/06 | +468.81 (24,718.10 +468.81 (+1.93%))
STI +37.70
12/06 | +37.70 (5,025.80 +37.70 (+0.76%))
AXJO +170.80
12/06 | +170.80 (8,804.00 +170.80 (+1.98%))
AORD +169.40
12/06 | +169.40 (9,006.10 +169.40 (+1.92%))
BSESN +1,695.41
12/06 | +1,695.41 (75,527.95 +1,695.41 (+2.30%))
JKSE +121.62
12/06 | +121.62 (6,007.66 +121.62 (+2.07%))
KLSE +4.10
12/06 | +4.10 (1,683.63 +4.10 (+0.24%))
NZ50 +191.71
12/06 | +191.71 (13,393.87 +191.71 (+1.45%))
KS11 +359.67
12/06 | +359.67 (8,123.62 +359.67 (+4.63%))
TWII +1,019.58
12/06 | +1,019.58 (44,169.04 +1,019.58 (+2.36%))
GSPTSE +520.14
12/06 | +520.14 (34,671.46 +520.14 (+1.52%))
BVSP +2,877.97
12/06 | +2,877.97 (171,497.23 +2,877.97 (+1.71%))
MXX +2,155.44
12/06 | +2,155.44 (66,977.05 +2,155.44 (+3.33%))
IPSA +287.25
12/06 | +287.25 (10,740.70 +287.25 (+2.75%))
MERV +199,857.75
12/06 | +199,857.75 (3,353,007.75 +199,857.75 (+6.34%))
TA125.TA +82.82
12/06 | +82.82 (4,292.23 +82.82 (+1.97%))
CASE30 -437.90
12/06 | -437.90 (50,818.80 -437.90 (-0.85%))
JN0U.JO +239.18
12/06 | +239.18 (6,899.73 +239.18 (+3.59%))
DX-Y.NYB -0.11
12/06 | -0.11 (99.75 -0.11 (-0.11%))
125904-USD-STRD +56.89
12/06 | +56.89 (2,781.30 +56.89 (+2.09%))
XDB +0.56
12/06 | +0.56 (134.26 +0.56 (+0.42%))
XDE +0.40
12/06 | +0.40 (115.80 +0.40 (+0.34%))
000001.SS +44.50
12/06 | +44.50 (4,031.51 +44.50 (+1.12%))
N225 +1,802.77
12/06 | +1,802.77 (66,020.04 +1,802.77 (+2.81%))
XDN +0.22
12/06 | +0.22 (62.53 +0.22 (+0.35%))
XDA +0.50
12/06 | +0.50 (70.47 +0.50 (+0.71%))